美日2027年有撤僑計畫？！林飛帆直言「沒聽說」：但川普不會逼迫台灣向中國投降

對於美國在台協會（AIT）、日本台灣協會在2027年有撤僑計畫的傳聞，國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，自己並未聽過這樣的說法，但堅定認為美國總統川普（Donald Trump）不會逼迫台灣向中國投降。

總統賴清德日前提及，中國以2027武統台灣為目標，引起各界軒然大波。節目主持人周玉蔻詢問，「美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會都鎖定2027有撤僑計畫，是真是假？」林飛帆回應，「我沒有聽過這樣的說法」。

廣告 廣告

林飛帆也說明，總統的意思是，中國以2027武統台灣為目標在做準備，包括美方人士、印太司令部的高階將領，都是表達相同概念。林飛帆點出，2027不斷被提起的原因，是因為有各式各樣的公開情資顯示，中國領導人習近平下令解放軍要在2027年達成對台動武的能力準備，「但並不代表一定會在2027年對台動武」。

同時，林飛帆表示，要讓中國不在2027年動武，「關鍵之一就是國防」。他說，當前國防的建案跟投資，能否有效應對敵情威脅，讓中國感受到2027年不是攻台的日子，是一大關鍵。他也藉此機會澄清，「總統府當天有說明，但因為2027年比較容易被聚焦，實際上只是全文脈絡一部分，主要重點是增強國防投資與民主防衛」。

而針對《彭博》（Bloomberg）資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）日前發表評論，指出北京當局可能參考川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」，林飛帆說，美方針對台灣議題與烏克蘭議題有根本性差異，「現在華府的主流意見，就是希望能聚焦在印太，許多川普政府的高階官員都是這樣思考」。

林飛帆指出，他並不了解「28點台灣方案」的具體內容，不便評論，「不過，中國確實一直想要介入俄烏戰爭，一方面提供武器、傭兵給俄羅斯，一方面又著手調停，扮演老大哥的姿態，可看出其不斷操作兩面手法，所以如果真的有『28點台灣方案』當然不意外，但目前沒聽到任何具體消息」。最後，針對美國總統川普是否會強迫台灣向中共妥協、投降，林飛帆直言，「我認為不會」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

烏克蘭和平談判結果是台灣的「指標」？林飛帆指「美方對台議題與對烏克蘭有差異」：華府主流意見是「聚焦印太」…認為「川普不會強迫我們向中共妥協投降」

曾在太陽花為黃國昌辯護...林飛帆坦言「錯誤判斷」：很可惜...批「對台灣民主破壞力強」、造成政治文化巨大傷害