美日4900人「鐵拳」軍演沖繩登場！鎖定台海重擊中共威脅

記者莊芷榆／綜合報導

日本首相高市早苗帶領自民黨大勝後，其「強軍抗中」路線獲民意授權。（圖／資料照）

日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院選舉取得大勝後，其「強軍抗中」路線獲民意授權。美軍與日本自衛隊自11日起，於沖繩群島展開為期近一個月的「鐵拳」聯合軍演。此次演習規模達4,900人且強度史上最高，美媒直指演習核心目的在於重擊中共軍事威脅，因應「台灣有事」之局勢。

日本新任首相高市早苗近日率領自民黨於眾議院大選取得史無前例的壓倒性勝利，顯示日本國民高度認同其主張的國防強化路線。在高市早苗獲民意授權後，美日同盟隨即展現具體軍事動作。根據美國軍方媒體《星條旗報》報導，美軍與日本自衛隊自2026年2月11日開始，至3月9日為止，在距離台灣極近的沖繩群島周邊舉行史上最接近實戰的「鐵拳」（Iron Fist）聯合演習。

本次「鐵拳」軍演動員規模創下紀錄，美方派出2,100名海軍與800名海軍陸戰隊隊員；日方則出動海上及陸上自衛隊共2,000人。總計4,900名參與者均為第一線戰鬥人員，訓練課目高度聚焦於美日協同兩棲登陸，以及針對沖繩群島的實質防衛作戰。

高市早苗過去曾於日本國會明確指出，若「台灣有事」並涉及武力衝突，極可能構成安保法制中的「存亡危機事態」，進而使日本具備行使集體自衛權的法源基礎。儘管該言論先前引發北京當局強烈抨擊與經濟反制，但隨後自民黨在選戰中的大勝，也證實了高市對於中國威脅的應對立場具備強大民意基礎。

《星條旗報》於報導中直言不諱地指出，此次「鐵拳」軍演的針對目標正是中國。當中共在台海地區發動軍事恐嚇時，美日兩國將透過最高強度的聯合軍事演習，向國際社會展現其共同應對區域和平挑戰、強硬反擊共軍威脅的決心。

