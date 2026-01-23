美日AI大戰 哥倫比亞大學推逼真「對嘴機器人」

全球正掀起一股AI機器人大戰。（示意圖／Pexels）





全球正掀起一股AI機器人大戰，除了馬斯克旗下的Optimus預定明年上市之外，美國哥倫比亞大學，最近推出一款能自學唇語的對嘴機器人，在機器人的臉部裝有26組微型馬達，再鋪上柔韌材質，唱起歌來宛如真人的臉一樣。

AI機器人Emo：「讓我重獲新生，我想看見真正的自己，拜託你了。」

唱起歌來超有情緒，表情栩栩如生，它是美國哥倫比亞大學，研發的AI機器人Emo，唱到激動處還會閉上眼，彷彿真人上身，對嘴機器人Emo可是全球第一款能自學唇語的擬真機器人。

廣告 廣告

哥倫比亞大學實驗室主任利普森：「它的臉部皮膚下方，分布大量馬達肌肉。」

Emo學習能力超強，會先透過觀察鏡子中的自己，再看影片學習同步嘴唇動作，精通全球10多種語言。

相較於日本專家石黑浩推出的僵臉機器人，美國的Emo表情顯得自然許多，但也網友認為，真假難辨好像有點可怕。

不講話做出手勢，機器人就能聽話跟著走，想要停止或倒退也行，日本黑科技如今主打靜默手勢，針對工地等勞動力短缺環境，主打效率及搬運功能。

輸人不輸陣，不論是摺衣服、抽衛生紙，還是快步向前跑，特斯拉人形機器人Optimus，動作越來愈流暢，就連跳舞也沒有問題，馬斯克開心宣布，明年Optimus就會正式上市，一般人都買得到。特斯拉執行長馬斯克：「大概到2030年或2031年，也就是五年後，人工智慧將會比全人類還要聰明。」

馬斯克預言，五年後AI智力將超車人類，是否真會上演，機器人主宰人類的電影科幻情節，也讓外界非常好奇。

更多東森新聞報導

全球陷入「AI缺電荒」 馬斯克高喊地面儲能也是關鍵

馬斯克槓歐洲廉航教父 掀另類行銷大戰

全球首例！印尼封鎖馬斯克Grok AI 阻生成深偽不雅照

