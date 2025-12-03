美日CSIS聯合兵推 中國難在台海取勝

美軍航母甲板。(美國海軍)

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事就是日本有事」的立場再度引發北京不滿。日媒《President Online》引用美國戰略與國際研究中心（CSIS）2023年台海衝突兵推結果指出，在24種不同模擬情境中，中國僅在兩種情況下取得勝利，而美、日、台三方在其餘22次皆以重大代價成功阻止解放軍占領台灣。





報導摘錄前海上自衛隊成員、「大野狼少佐」的著作內容，說明兵推設定中方勝利條件為「占領台灣全境」，而美日台只要成功阻止即視為獲勝。



結果顯示，中國只有在「美國不介入」以及「日本採取中立、禁止美軍使用在日基地」兩種情境下能勉強取勝。然而即便如此，中共所能占領的範圍最多也僅達台灣四分之一。

分析指出，雖然解放軍兵力高達204萬人，遠超台灣的17萬人，但跨海作戰的實際登陸兵力受運補能力限制。



理論上，要有效控制台灣2300萬人口需投入40至50萬地面部隊，但依後勤條件推估，解放軍可真正投入侵台的一線兵力僅約10萬人，遠不足以快速掌控全島。





兵推強調，日本一旦中立，美軍介入能力將大幅受限，因為海空作戰高度依賴日本基地補給與彈藥補充。若無法使用在日基地，美軍雖仍能支援台灣，但戰力與效率將大打折扣，使北京更接近勝利門檻。





報導最後指出，兵推的前提均建立在台灣展現堅定防衛意志、美國願意軍事介入、日本提供後勤協助等條件之上。若三方協力，中國在大多數推演情境中都無法成功占領台灣。