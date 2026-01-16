美明尼蘇達州抗爭持續升溫 川普揚言引反叛亂法制止「鬧劇」

美國總統川普15日在個人社群表示，如果明尼蘇達的腐敗政客未遵守法令、不阻止職業煽動者與叛亂分子攻擊履行職責的移民局愛國者，他將援引《反叛亂法》（Insurrection Act）制止這場鬧劇。

川普文中所稱的「鬧劇」，是指明尼蘇達州一名女子上週遭移民局執法人員開槍擊斃，引發當地民眾上街抗議；14日時，該州又發生移民局人員在攔檢移民時遭他人攻擊事件，該移民在試圖逃跑時遭移民局人員開槍擊中，導致當地示威再度升溫。

據《BBC》報導，《反叛亂法》是美國1807年制定的法律，授權美國總統在認定針對政府的非法阻撓、集結或叛亂等行為，已經使正常司法程序無法施行的情況下，可出動部隊平息動亂、執行法院命令、逮捕拘留移民，給予美國總統動員軍事人員執行國內行動時的自由度。

而在此次明尼蘇達州示威行動之前，去（2025）年在洛杉磯爆發反對移民執法抗議時，川普就曾揚言動用《反叛亂法》；也曾以打擊犯罪名義，在洛杉磯、波特蘭、芝加哥等城市部屬國民兵，但由於被聯邦法官裁定違法，去年底已將國民兵撤出。

《反叛亂法》上次被美國總統援引已是1992年，當時洛杉磯有4名白人警察毆打1名黑人卻被判無罪，引發民眾大規模暴動，時任總統老布希（George Bush）決定援引該法，派遣陸戰隊、陸軍及國民警衛隊前往洛杉磯處理。