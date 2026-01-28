美明尼蘇達州民主黨眾議員怒轟ICE 遭男子噴灑不明惡臭液體

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國明尼蘇達州一名眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）當地時間週二（27日）在明尼阿波利斯（Minneapolis）市政廳呼籲廢除移民暨海關執法局（ICE）時，遭到攻擊者噴灑不明液體。

美國明尼蘇達州一名眾議員奧馬爾週二於市政廳遭攻擊。（圖／達志）

先後有2名平民在明尼阿波利斯死於ICE槍下，當地民眾爆發劇烈抗議，2名死者分別是37歲單親母親Renee Good以及37歲護理師Alex Pretti，兩人遭殺害時間相差不到3週。對此，民主黨籍索馬利亞裔眾議員奧馬爾在市政廳呼籲廢除ICE，並要求國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）辭職，否則將面臨彈劾。

廣告 廣告

先後有2名平民在明尼阿波利斯死於ICE槍下，當地民眾爆發劇烈抗議。（圖／達志）​​​​

根據半島電視台報導，攻擊者突然大喊「你必須下台」，同時用注射器朝奧馬爾噴灑深色液體。BBC也揭露，攻擊者被控三級攻擊罪，並且仍被拘留。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）在X上表示，「不能接受。暴力和恐嚇在明尼阿波利斯沒有立足之地。我們可以有分歧，但不會讓人陷入危險。」

奧馬爾隨後也在X上表示自己沒事，並且不會被攪局者嚇到、不會讓霸凌者得逞。

更多FTNN新聞網報導

明尼蘇達再傳致命槍擊！美籍護理師遭探員射殺 州長、民眾齊聲譴責

掃蕩移民出人命！美國37歲單親媽遭射殺 數千人上街怒吼：廢除ICE

ICE拘留5歲男童引怒火！明尼蘇達萬人零下29度示威 數十家企業歇業支持

