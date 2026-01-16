美明州反ICE示威持續 川普：擬派聯邦軍隊終結亂象

明尼阿波利斯的反ICE街頭示威，一波接著一波，絲毫沒有降溫的跡象，14號又傳出一起聯邦探員對民眾開槍，造成他腿部受傷的事件，讓民怨更加沸騰。國土安全部表示執法人員因交通違規，攔阻這名委內瑞拉男子，雙方下車扭打時，又有兩名委內瑞拉非法移民，從鄰近公寓跑出來，拿雪鏟與掃帚柄攻擊執法人員，探員於是開槍擊中了嫌犯的腿部。

美國國土安全部長諾姆表示，「我們ICE(移民暨海關執法局)探員依法，並遵照訓練執行任務，昨晚我們看到三人，把雪鏟與掃帚當作武器，攻擊了一名ICE探員，而他被迫自衛。」

川普已經在明尼蘇達州，部署了3000名聯邦執法人員，15號又在自己的社群媒體平台發文，警告如果明州官員不遵守法律、不阻止叛亂份子攻擊ICE，他就要啟動叛亂法，動用聯邦軍隊，"迅速終結這些荒唐的亂象"。

美國明尼阿波利斯市長弗萊表示，「美國不能再這樣下去，兩個治理實體相互的對抗下去。」

民主黨籍的市長弗萊要求ICE撤離，表示情況不能再繼續下去；同樣隸屬民主黨的州長華茲，直接回應川普的貼文，要雙方把局勢給緩和下來。ICE"掃蕩非法移民"的行動，已經嚴重衝擊明尼蘇達拉丁美洲裔商家與餐廳業者的生意，顧客與員工大量流失，整個街區籠罩在恐懼氣氛之下，許多店家更是直接在大門，張貼"禁止ICE進入"的公告。