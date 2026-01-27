美明州槍擊案引強烈反彈 川普將緩和局勢不認退縮

美國總統川普在愛荷華州發表演說前，接受福斯新聞訪問，他說，「我們將稍微緩和明尼蘇達州的局勢」。

在美國明尼蘇達州槍擊事件引發強烈反彈後，美國總統川普聲稱，他將會「緩和局勢」。川普說，他不認為這是退縮，只是「略有改變」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普表示，他將在明尼蘇達州稍微緩和一下局勢。川普在接受福斯新聞訪問時說，女子古德和護理師普雷蒂的遇害事件令人髮指，但他補充，古德可能已經被「激進化」了。川普表示，他認為明尼蘇達州的抗議活動，是為了轉移人們對明尼阿波利斯市一項涉及福利金支付的大規模聯邦詐欺調查的注意力。他說，所有這些喧囂，都是為了讓人們不去談論欺詐行為。

美國眾議院民主黨領袖威脅，如果川普不解雇國土安全部長諾姆，他們將就諾姆在移民政策上的失職行為彈劾她。而川普受訪時，讚賞了諾姆在美國邊境所做的工作。BBC指出，彈劾諾姆事實上幾乎是不可能的。

美國有線電視新聞網CNN報導，根據國土安全部初步報告，在和護理師普雷蒂的衝突中，有兩名警官開槍。川普今天說，他不認為普雷蒂是刺客，他還說，普雷蒂不該帶槍，儘管明尼蘇達州和聯邦法律都沒有禁止在和平抗議活動中攜帶隱蔽武器。