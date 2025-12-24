美明年6月起加徵中半導體關稅! USTR : 稅率提前一個月公佈

美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，將從明年六月起對中國半導體加徵關稅。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，美國貿易代表辦公室（USTR）當地時間 23 日表示，將自 2027 年 6 月起對來自中國的半導體產品加徵關稅，具體稅率將至少提前一個月公佈。

報導稱，美方聲稱此前已對中國半導體行業的情況進行了為期一年的調查。該調查由拜登政府發起，並由美國貿易代表辦公室主導。

美方聲明宣稱 : 「中國針對半導體行業尋求主導地位的做法是不合理的，並且對美國商業造成了負擔或限制，因此可以採取相應行動。」

