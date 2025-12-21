美明星多頭分析師釋2026年10大科技預測

▲美知名資料庫與雲端服務公司「甲骨文」（Oracle）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國知名科技多頭分析師、以看多特斯拉聞名的Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）所領導的團隊，近期公布2026年十大科技預測，估計科技股明年可上漲超過20%，多家公司於明年的展望紛紛被點名，團隊預測蘋果明年將進一步與Google在Gemini上合作；同時也為近期被屢屢看衰的甲骨文平反。

根據《商業內幕》與《Seeking Alpha》等外媒報導，以艾夫斯為首的分析師團隊表示，「邁向 2026 年，科技界與投資者對 AI 革命既感到興奮又感到緊張。一方面，這是第四次工業革命的成形，但另一方面，為了達到企業與消費者 AI 革命高度所需的數兆美元資金，也引發了投資者的不安與質疑。」

Wedbush 對 2026 年的十大科技預測：

1.科技股全面走高： 隨著軟體、晶片與基礎設施領域出現 AI 革命的二、三、四階衍生需求，預計 2026 年科技股將上漲超過 20%。

2.特斯拉自動駕駛計程車普及推動股價： 特斯拉將在 2026 年於超過 30 個城市成功推出 Robotaxi（無人駕駛計程車），並開始量產 Cybercabs。分析師將特斯拉的基本目標價設為 600 美元，樂觀情境（牛市）看好至 800 美元。

3.蘋果與 Google 的 Gemini 聯盟： 蘋果與 Google 將宣佈正式的 AI 合作協議，鞏固蘋果的 AI 戰略。最終將在蘋果生態系中推出訂閱服務，並助攻蘋果在 2026 年達成 5 兆美元市值。

4.Nebius成AI基礎設施熱門收購標的： 分析師認為 Nebius (NBIS) 是最佳的 AI 基礎設施收購對象，可能在 2026 年被微軟、Google 或亞馬遜等雲端巨頭（Hyperscalers）收購。

5.網路安全板塊強勢： 網路安全將是科技領域中表現最好的子產業之一（並伴隨併購潮）。Wedbush 最看好的公司是 Crowdstrike (CRWD) 與 Palo Alto Networks (PANW)。

6.甲骨文（Oracle）谷底翻身： 儘管目前市場情緒偏向負面，但甲骨文將成功擴展數據中心目標，並開始將龐大的剩餘履約義務（RPO）訂單轉化為營收，預計 2026 年股價將達到 250 美元。

7.川普政府投資量子運算： 考慮到量子技術與中國競爭的國家安全因素，川普政府預計將對量子計算公司進行股權投資，IonQ 與 Rigetti Computing 是首選候選者。

8.微軟穩坐雲端龍頭： 隨著企業加速投入 Azure 雲端 AI 戰略，微軟將在 2026 年進入爆發期，成為表現最出色的雲端軟體股。

9.輝達（Nvidia）需求持續低估： 輝達將維持其全球 AI 晶片的霸主地位，並可能透過美中貿易談判重新獲得更多中國市場份額。分析師認為市場仍低估了 2026 年的需求，樂觀情境看好股價達到 275 美元。

10.Palantir 邁向兆元市值： Palantir 將憑藉其人工智慧平台（AIP）擴大商用 AI 的成功。它將成為 2026 年軟體領域的領軍者，並在未來 2 到 3 年內朝 1 兆美元估值邁進。

