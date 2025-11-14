美星巴克上千員工罷工 爭加薪、固定工時

星巴克罷工員工說道，「沒合約，就沒咖啡。」

費城的1家星巴克發起罷工，要求公司針對薪資、工時與人力配置等議題，與工會代表展開協商。同樣的場景，13日在全美45個城市的65家星巴克同步出現。

1000多名工會成員刻意選在星巴克年度最繁忙的「紅杯日」舉行罷工，目的是凸顯訴求，向公司施壓，提高談判籌碼。

星巴克罷工員工薩伊德表示，「我們要更高的實領薪水，更規律的固定工時，解決星巴克內層出不窮的違法勞動問題，但公司根本不想聽。」

成立於2021年的星巴克工會，從2022年就和公司展開協商，但並未達成任何協議，工會成員便在假期期間發起罷工。星巴克強調員工薪資平均每小時超過19美元，若算上福利總薪資每小時超過30美元，折合約935元台幣，已是零售業最佳條件，但工會成員認為仍不足以維持生活。

今（2025）年4月星巴克提出協議，保證每年至少2%的加薪，但未對健保等福利做出調整，也並未立即調漲薪資。工會投票拒絕同意，本（11）月工會提出最後通牒，由於協商未成，因此從13日開始加入工會的門市展開無限期罷工。

工會也向全國勞資關係委員會提出超過1000件違法勞動指控，包括開除參與工會的星巴克員工。

星巴克罷工員工鮑德溫認為，「這不是一個足以生活的薪資，也許幾十年前還算是足夠，但現在已不再如此，員工得依賴糧食券補助和醫療補助，他們無法負擔日常雜貨也付不起帳單。」

星巴克自疫情以來營運表現不佳，2024年9月上任的星巴克執行長尼柯爾實施10億美元重整計畫，包括裁員與關閉數百家門市。

針對工會罷工，星巴克表示，美國境內加入工會的門市不到4%，多數門市營運不受影響。