美星巴克「小熊杯」掀搶購潮！傳門市員工偷跑先買 粉絲怒：排一晚也買不到

美國星巴克6日發售節日限定冷飲杯「Bearista」憑著可愛小熊造型掀起搶購熱潮。不過有許多網友抱怨，有些門市僅進貨1、2個存貨，甚至傳出有員工在開店前就搶先將存貨買走。對此，星巴克表示，商品熱度超出預期，對於造成顧客失望深表歉意，同時也預告未來將推出更多令人興奮的新商品。

根據《人物雜誌》報導，星巴克5日在Instagram上發布小熊冷飲杯裝咖啡的影片後，引發網路熱議。這款Bearista冷飲杯設計成一隻透明小熊，搭配綠色吸管與毛線帽蓋，於6日開賣後幾乎立即售罄。

不過有不少網友抱怨，星巴克員工會先將庫存買走。有網友指出，自己前一晚就在店外排隊，卻看到店員在開店前2分鐘，把店內的2個冷飲杯拿下來購買，並假裝店內沒有進貨，之後自己又跑了3家分店，發現有2間店只剩1個庫存，另一間甚至沒有進貨，「我知道這種情況有可能發生，但我真的非常失望」。

對此，星巴克表示「顧客對Bearista小熊杯的熱情超出預期，雖然我們配送的數量幾乎超過了其他商品，但小熊杯及其他一些商品仍迅速售罄，我們理解許多顧客因此感到失望，深表歉意」，同時星巴克也預告，接下來將會推出更多令人興奮的新商品，但尚未透露具體會是什麼樣的產品。

