美時越南藥品組合收購案 今年首季啟動銷售

▲由左至右分別為美時總經理Petar Vazharov、美時董事長Róbert Wessman，以及美時策略暨財務副總經理Bjartur Shen。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 國際製藥公司美時今（21）日宣布，其越南藥品組合收購案取得最新進展。美時先前簽署一份資產購買協議，收購5項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議之相關權利。截至目前，美時已完成Betahema、Folinato、Carmotop 及 Espacox之交割條件，預期於2026年第一季起開始銷售。

美時總經理Petar Vazharov表示，很高興能為東南亞市場帶來這項高品質且可負擔的藥品組合。展望未來，美時將持續努力，進一步擴大產品組合以及提升藥品的近用性，落實美時長期以來的承諾，致力於為有需要的患者提供高品質且可取得的藥品。

廣告 廣告

此五項藥品的產品組合涵蓋血液學、心血管、腫瘤及抗發炎等多個治療領域。該組合於2024年在越南的銷售額約為800萬美元，並於2022至2024年間實現年均複合成長率達22%，顯示其在當地市場具備強勁的商業潛力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

星國死亡三分之一跟心血管相關 美時心血管輔助用藥獲核准上市

美時11月營收亞洲業務漲逾一成 台韓市場匯率壓抑下仍展現韌性

美時擴大專科藥品產品線 收購Alvogen US案完成