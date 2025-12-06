美時躍國際巨頭 赴韓卡位老花眼新藥戰場

複合藥廠美時日前砸6.58億美元收購美國製藥公司Alvogen US，本週宣布成功交割完成交易，讓總部設在台灣的美時躍為藥廠巨頭，擠身成為全球前20大專科製藥廠，隨即將治療成人老花眼藥物VIZZ，向韓國提出新藥申請。

這項收購案為美時擴大全球專科製藥布局的長期戰略一環，不僅掌握完整的美國營運基地，同時強化橫跨研發、製造到商業營運的全面性能力，更將公司產品線擴大至超過100項。

美時董事長Róbert Wessman表示，收購Alvogen US是美時的重大里程碑，隨著2公司整合工作已啟動，看好這一步將強化公司的未來全球布局，並擴展專科藥品產品線，持續打造多元地成長動能。

30分鐘見效、撐10小時 美時老花眼藥物搶進韓國

除了完成收購案的喜訊，美時在產品線擴張也動作頻頻，日前已向韓國食品藥物安全部（MFDS）提交治療成人老花眼藥物VIZZ的新藥申請（NDA）。

根據三期臨床數據指出，VIZZ能在30分鐘內提升近距離視力，且效果最長可維持10小時，「有望提升韓國數百萬老花眼患者生活品質。」美時總經理Petar Vazharov說。

根據美時與藥廠LENZ協議指出，LENZ最高可獲得包括法規及商業里程金合計高達1.25億美元，另可按未來銷售淨額收取階梯式雙位數權利金。除了韓國，美時也擁有東南亞國家的獨家開發、製造、註冊、商業化權利，包括泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼及新加坡。