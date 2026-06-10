美景變調！「台版迷你萬里長城」淪垃圾場 夏日惡臭成市容毒瘤

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沙鹿休閒景觀步道入口草叢，遭堆置垃圾。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區休閒景觀步道是海線地區熱門運動及網美打卡景點，但步道入口旁的草地長期遭堆積垃圾堆積，影響觀瞻，夏季惡臭飄散，淪為三不管地帶，淪為市容毒瘤；台中市環保局今日指出，已派員清理，會加強巡查。

沙鹿區休閒景觀步道位於國道三號高架橋下方，被比喻為「台版迷你萬里長城」，但步道入口處草叢被堆置垃圾袋、紙箱及生活廢棄物，甚至堆積二、三週未見清除。

沙鹿區陳姓民眾表示，沙鹿景觀步道是沙鹿、梧棲及龍井居民前往台中都會公園的重要休閒運動路線，每天都有不少民眾路過。自己每天到步道晨運散步，由於地點就位在國道三高架橋下停車埸，每逢假日團體或民眾聚集後，堆置的垃圾量明顯增加，成為另類「隱藏版垃圾場」。

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另外，垃圾堆放位置是在垃圾車固定行經路線，現場並不是垃圾收集地點，也沒有設置禁止棄置垃圾的告示牌，導致民眾誤以為是步道的放置垃圾集中區。

市議員楊典忠指出，近期台中市垃圾問題一再浮現，日前才傳出沙鹿廢木材山，又出現沙鹿景觀步道入口被堆置垃圾，已不是單一場域問題，而是市府環保治理全面亮紅燈。

台中市政府環保局表示，獲悉後即派員前往查察，確認現場有部分廢棄物堆置，沙鹿區清潔隊已立即完成清理，並同步通知權責單位沙鹿區公所加強環境維護，環保局也將持續加強巡查。

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