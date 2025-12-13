美晶片廠博通「低毛利率」言論嚇壞市場 美股主指全收黑

機械人科技逐步進入現實生活，美國矽谷人型機器人峰會盛大舉行，近40家廠商參展，展示從家事型到社交型等多種功能的機械人，融合人工智慧技術，宛如實體化的ChatGPT。然而，隨著博通公司在財報會議上警告AI業務利潤率下降，引發了市場對AI泡沫化的擔憂，導致科技股大幅下跌。同時，中國在AI競賽中雖缺乏頂尖技術，卻擁有全球最大、增速最快且價格低廉的電網優勢，悄然改變全球AI競爭格局。

美國晶片大廠博通12日股價下跌引發市場AI恐慌 （圖／達志影像路透社）

在美國矽谷舉行的人型機器人峰會上，近40家廠商展出各式各樣的機器人產品。這些機器人不僅能夠摺衣服等家務，還包括能與人類對話的社交型機器人。Mind Children Robotics執行長Chris Kudla表示，他們的AI人形機器人應用範圍包含教育、醫療保健和服務業，例如輔導學生和探望病人等。這些展出的機器人融合了人工智慧技術，被形容為ChatGPT的實體化版本。

廣告 廣告

然而，AI泡沫化問題持續引發投資者熱烈討論。美國科技大廠博通在財報會議上的一番話，讓晶片類股市場感到恐慌。CNN主播Richard Quest指出，本週華爾街籠罩在AI焦慮情緒中，一些AI領域的巨頭公司股價表現慘淡，而博通成為市場關注的焦點，這家晶片製造商在財報中警告其AI業務的利潤率將下降，股價因此下跌超過11%。

博通公布的第四季財報顯示，營收達到180.2億美元，全年營收高達639億美元，雙雙創下新高，調整後每股收益達1.95美元，優於市場預期。然而，博通坦言，儘管客製化AI處理器銷售量增加，但低毛利率正在侵蝕公司整體獲利表現。這番話引發了晶片股的連鎖反應，拖累美股四大指數在週五全面收黑，台積電ADR下跌4.17%，輝達也下滑3.28%。

美國私人投資策略師Ross Mayfield認為，歸根究底這是市場頂部過度集中的問題，少數幾支大股票就能拖垮整個市場。根據華爾街日報報導，另一個讓美國科技巨頭擔心的問題就是供電。報導指出，北京在AI全球競賽中或許缺少頂尖晶片技術，但卻擁有另一張王牌，那就是史上最大、增速最快以及最便宜的電網，正在內蒙古草原上綿延，並悄悄地重塑全球AI競賽版圖。

更多 TVBS 報導

Fed降息一碼、購短天期國債 川普不滿幅度小諷鮑爾「死腦筋」

今天不談經濟！ 鮑爾演講沒給降息暗示 川普疑挑好繼任人選

中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線

美電信巨頭裁員１．３萬人 輝達財報救不了美股翻黑

