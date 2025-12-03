美智庫兵推24次台海衝突「中國僅贏2次」！成敗關鍵曝光

國際中心／黃依婷報導

日本首相高市早苗先前表明，「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈不滿，話題也讓不少人延伸討論。日媒近日也引用前海上自衛隊幹部著作，分析「一旦台海爆發衝突，日本將面臨什麼樣的角色與壓力」，其中推演結果顯示「24次有22次是日、美、台取得勝利」。

日媒《PRESIDENT ONLINE》引用前海上自衛隊幹部、現為現為YouTuber的「大野狼少佐（オオカミ少佐）」著作分析，當中提到美國智庫「戰略國際問題研究所」（CSIS）針對中國武力攻台進行24種情境兵棋推演，結果顯示，在大多數情況下，中國無法成功控制台灣，最終以22敗2勝收場。研究指出，中國僅在「美國未介入」及「日本拒絕提供基地」兩種情境中取得勝利。

推演中，中國正規軍規模遠大於台灣，但在跨海作戰與後勤補給上面臨重大挑戰。專家指出，中國雖能在短時間內集結大量兵力，但要持續渡海投送並維持補給，難度極高。即便成功登陸，能投入台灣本島的有效兵力也僅約10萬人。一旦美日協助台灣，中國艦隊在跨海過程中將面臨巨大的被擊落風險，後續補給線也容易中斷，使中國在大多數情境下最終失敗。

CSIS指出，中國取得勝利的兩次，都具備關鍵共通點「美國未介入台海衝突」、「日本保持中立，不允許美軍使用日本基地」，在美國未出手的情況下，台灣在兵力、海空軍戰力與彈藥消耗方面均難以獨自支撐大規模戰事，最終導致失守。而在日本不提供基地的情境中，美軍雖然介入，但因後勤距離過遠，艦隊與戰機無法維持高強度作戰，日本基地的缺席大幅削弱美軍效能，也讓中國得以在局部戰場取得優勢。

大野狼少佐也指出，若美國介入、且日本提供基地，加上台灣具備防衛意識，「3大關鍵具備的情況」台海局勢大多朝向「中國失敗」的方向發展；相反地，一旦美日缺席，台灣面臨的戰略風險將大幅增加。

