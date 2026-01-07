美智庫分析「中共武力犯台」代價！模擬2情境揭台海未來…結局出乎預料

國際中心／綜合報導

中國解放軍近年加大對台軍演規模與頻率。（圖／翻攝自共軍東部戰區微博）

美國「馬歇爾基金會」多名專家撰寫撰寫「假如中國武力犯台——中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價」報告，並假定中共犯台「小規模衝突」與「全面戰爭」兩種情境，對經濟、軍事、社會與國際可能的演變進行假設，結局令各界意外。

據美國「馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）偕「美國企業研究所」（AEI）研究員庫柏（Zack Cooper）等專家，撰寫「假如中國武力犯台——中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價」（If China Attacks Taiwan-The Consequences for China of “Minor Conflict” and “Major War” Scenarios）一文。

這份報告，假定「小規模衝突」與「全面戰爭」，經濟方面，若中國對台發動小規模衝突，將衝擊中國出口，電子業面臨斷鏈風險，外資將逐步撤資、外移供應鏈。

全面戰爭，美中將實施貿易禁運，美國將制裁中國金融系統、削弱中國進口能源及原物料能力，各國也將加速對中國「去風險化」（de-risking），全球經濟將裂解成美、中兩股勢力。

軍事方面，小規模軍事行動，中國將失去軍事奇襲的優勢，美軍得以強化部署，增加後續兩棲登陸作戰的難度；反觀台灣可藉國際友盟支持使中國陷入「消耗戰」窘境。

若是全面侵台作戰，預估共軍死傷10萬人以上，耗盡導彈及軍事化工品等重要庫存，減損邊防戰備量能，若戰損規模過大，中國領導人將責任轉嫁給共軍指揮官，恐引發軍方政變。

社會成本，則是福建等沿海省份將因交通封鎖，導致食物及藥品物流中斷，戰爭延長除傷亡增加，也會引發民眾質疑，戰爭合法性，造成社會動盪。全面戰爭，長期戰火一旦波及多個省份，民生及公共秩序若超過負荷，恐導致物資匱乏、公共安全體系崩潰。

國際方面，小規模衝突，將破壞中國與他國雙邊關係，由中方發起的區域及全球合作倡議，也會受衝擊；大規模衝突，恐導致過去參與「一帶一路」退出，並停止金磚國家合作，一旦時間拉長，國際制裁與杯葛將更嚴重。

該份報告結論，一旦中國對台動武，將付出重大經濟、軍事、社會及國際成本，但中方仍因可能高估自身能力、低估台美友盟防衛能力及決心、對衝突可控性過度自信，在缺乏武統替代方案等因素，貿然發起侵台行動。

屆時國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心，讓北京理解動武將付出慘重代價，促使中國領導人謹慎決策，避免衝突發生。

