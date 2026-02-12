美智庫分析：空軍需500架6代戰機、轟炸機 才能擊敗中國

有美國智庫發布研究報告指出，美軍必須採購至少 300 架 F-47 戰機與 200 架 B-21 轟炸機，才可能在與中國爆發的全面衝突中取得勝利。圖為 B-21「突襲者」匿蹤戰略轟炸機。 圖：翻攝自 X《U.S. Air Force》

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續推動軍事工業的發展，西太平洋地區的緊張局勢也日漸升溫，隨時可能爆發的衝突也令地區國家感到擔憂。近期有美國智庫發表研究報告，宣稱美軍至少需要 500 架更先進的第六代戰鬥機、隱形轟炸機，才能在與中國的衝突中獲得勝利，呼籲美軍加大採購規模，並同時採取臨時措施，維持自身的空中作戰力量。

根據美國《防務新聞》（Defense News）報導，當地時間 9 日，美國智庫「米切爾航空航天研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）發布名為《戰略打擊：維持空軍摧毀敵方庇護所的能力》的研究報告，宣稱美國空軍需要至少 300 架第六代的 F-47 戰機以及 200 架的 B-21 「突襲者」戰略轟炸機，才能在與中國的對抗中取得勝利。

米切爾航空航天研究所研究主任、前 F-16 戰機飛行員希瑟．彭尼( )指出，依照美國過去參與戰爭所取得的經驗，「不能或不願透過空中打擊的方式，破壞敵方基地或庇護所的話，將可能導致美軍陷入殘酷的消耗戰、塹壕戰，大幅提升美軍作戰的風險」。

彭尼稱，如果美國不能建立大規模的遠程空中力量投射能力，就可能在與中國的對抗中陷入危險的境地。彭尼表示，中國目前正在蓄意的增強自身能力，並逐漸將整個西太平洋地區變成自身的「庇護所」。「一旦對手擁有這種庇護所，就可能在戰爭中取得勝利，我們很可能就此走向失敗」。

彭尼以美國去年 6 月執行的「午夜鐵鎚」行動為例，強調美軍在該次行動中動用了全部可用的 B-2 轟炸機，「如果伊朗在行動過程中擊落那怕其中一架，美國空軍都不具備即時補充的能力，當前的美軍軍力甚至可能無法滿足『第二次打擊』的需求」。

彭尼表示，在面對中國或其他地區強權時，美國空軍將可能遭受比打擊伊朗更大的風險，「沒有足夠的戰機儲備，美軍將不得不採取保守的作戰方式：避開中國的防空系統、避免發動更大膽的打擊」。彭尼也進一步強調，保守的戰略不但不能幫助美國贏下戰爭，「甚至可能無法阻止中國對台灣發起的『先發制人』打擊行動」。

除了要求美軍加大採購規模外，彭尼也公開呼籲美國採取臨時措施，確保空軍部隊在 F-47 、 B-21 大量投入使用前，具備一定程度的空中作戰力量。該份研究報告也認為，在完成 100 架 B-21 轟炸機的交付前，美軍不應該退役任何老舊的 B-1 、 B-2 轟炸機。

另外，彭尼也認為，美軍應該加強對 F-35A 、 F-15EX 以及協同作戰飛機等武器的採購力度，「美軍每年至少要購買 74 架 F-35A 與 24 架 F-15EX ，才能扭轉近幾十年美國削減軍事規模導致的後果」。

