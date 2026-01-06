美智庫分析「若中國全面攻台」 估解放軍陣亡10萬人後撤退

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund of the United States）5日公布「若中國攻擊台灣：小規模衝突及重大戰爭情境對中國影響」報告，針對中國攻擊台灣後果，分別以為期數週的小規模衝突、以及持續數月的重大戰爭兩種情境進行分析。

若台海發生小規模衝突，報告預估中共可能會使用戰機與船艦包圍台灣，並試圖封鎖台灣主要港口，但屆時美國將介入，並透過派遣軍艦方式，護送商船通過封鎖區。

該報告假設，在此一衝突情境下，最終可能導致兩岸軍隊共數十人陣亡，隨後在雙方同意下降級局勢、結束衝突。而在這場小規模衝突後，美軍將得以強化部屬，讓中國失去未來再發動奇襲作戰的優勢。

若是中國對台灣發動大規模戰爭的情境，該報告認為，解放軍最初會以飛彈攻擊台灣軍隊、以及駐紮日本、關島的美國軍隊，接著對台灣進行兩棲登陸作戰，不過即使在解放軍登陸台灣後，台灣與美國仍會持續攻擊穿越台灣海峽的中國戰機與船艦，阻礙解放軍補給與後續部隊推進。

報告分析，這場台海大規模戰爭預估會持續數個月，中共將在陣亡10萬名解放軍後撤退回中國，但可能持續控制金門、馬祖地區。台灣方面估計將有5萬名軍人、5萬名平民傷亡；美方傷亡數為5000名軍人、1000名平民；日本則將損失1000名軍人與500名平民。

報告也盤點中國發動攻台後，國際社會可能出現的反應包括與中國斷交、撤回駐中國使館、退出「一帶一路」倡議、減少與金磚國家合作等，部分國家也可能在中國出兵後承認台灣的獨立性。

報告認為，中共發起對台軍事衝突一旦失敗，將對其經濟、軍事、社會穩定及國際地位造成嚴重負面影響。