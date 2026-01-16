美智庫嚇壞！許美華：「福建人」陳玉珍稱對岸只會打台北打賴清德

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，高度爭議的《離島建設條例》部分條文修正草案，要在金門、馬祖搞自貿區，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，被質疑為推動「一國兩制」試驗區鋪路、為中國開後門，科技專家許美華爆料，美國智庫人士拜訪陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍宣稱：「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，更表明：「我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華在臉書發文寫道：「美國智庫朋友幾個月前，也去拜訪了金門立委陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法。因為講過『北京中央』的陳玉珍，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算。結果，面對美國智庫，陳玉珍說，她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯陳玉珍還跟美國人說，我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人⋯」。

許美華指出，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但她完全沒有掩飾親中立場，一副中國打台北打賴清德不關她的事，還強調自己不是台灣人，讓美國友人嚇得直呼：「她還是台灣國會議員吧，at least show some respect？」本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是，聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。不過，現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事。

許美華續指：「應該不用提醒美國朋友，陳玉珍提案的《離島建設條例》將新設『離島自經區』，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇。提醒一下，現在台灣可能得到15%最惠國待遇，中國目前因為支援伊朗被制裁，現在輸美關稅是47%。不要15%，要47%的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」

