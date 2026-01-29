美智庫大西洋理事會演講 龔明鑫：臺美攜手合作貢獻世界

記者郭曉蓓／綜合報導

經濟部今（29）日 指出，經濟部長龔明鑫昨晚應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述臺灣在全球供應鏈的關鍵角色。龔明鑫強調，未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，臺灣都將是不可或缺的重要角色，希望臺美攜手合作對世界做出更大貢獻。

華府知名智庫大西洋理事會以「臺灣在全球供應鏈的關鍵角色及美臺夥伴關係」為題，在臺北時間28日晚間邀請龔明鑫發表專題演講，並接受訪談。

廣告 廣告

龔明鑫表示，過去10年發生許多影響經濟的重大發展，諸如美「中」貿易戰、新冠疫情及川普關稅政策等，臺灣均展現強大韌性，並逐漸從過去依賴中國大陸市場轉為布局全球；臺灣並憑藉在全球晶圓代工與IC封測市場的實力，與美國IC設計公司形成緊密的技術互補與分工。

龔明鑫強調，在此過程中，臺美經貿夥伴關係持續增長，從2020年至2024年，臺灣對美投資年均增長率達36%，目前臺灣廠商在美國已形成跨州的半導體與資通訊產業聚落，涵蓋加州、亞利桑那州及德州等地。近期臺美簽署臺美投資合作備忘錄（MOU）及舉行臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），奠定雙方政府合作的新里程碑。

龔明鑫說，展望未來，在「非紅供應鏈」的趨勢發展下，臺美在次世代通訊、低軌衛星、無人機、關鍵礦物及生物科技等重要供應鏈領域將全面合作。

經濟部長龔明鑫在華府智庫大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右1）主持下，與國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu（左2）以及美國航太工業協會（AIA）副總裁Dak Hardwick（左1）與談。（經濟部提供）

經濟部長龔明鑫在華府智庫大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右1）主持下，與國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu（左2）以及美國航太工業協會（AIA）副總裁Dak Hardwick（左1）與談。（經濟部提供）