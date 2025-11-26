美智庫官員：反制中國資訊戰 Taiwan+向國際傳遞聲音

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國外交政策協會（AFPC）副會長柏曼（Ilan Berman）撰文指出，面對中國資訊戰攻擊，台灣正著重提升公民媒體素養，以抵禦北京認知作戰與假訊息，包括設立國際影音串流平台TaiwanPlus，把台灣的新聞和故事帶到全世界。

柏曼以「北京重塑台灣敘事」（Beijing Rewrites the Story of Taiwan）為題，談到過去幾年中，中國資訊戰能力迅速增長，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間與長期戰略夥伴俄羅斯聯手散播假訊息，企圖改寫疫情敘事。然而，中國資訊戰的最直接目標仍是台灣，且如官員與專家所言，北京對台灣的資訊戰攻勢正在轉變，並持續加劇。

柏曼寫道，中國利用社群媒體與電視廣播，將針對台灣的宣傳敘事武器化，藉此重塑歷史記憶，將台灣描繪成中國領土不可分割的一部分，並削弱任何主張台灣獨立的正當性。

民進黨政府的台灣主權論述則與中國截然不同，凸顯二戰後台灣法律地位的複雜性，並強調台灣具有獨特身分、民主傳統與自治能力。 柏曼指出，儘管台灣在對抗中國資訊戰方面遭遇困難，缺乏統一協調機制來反制假訊息，然而，透過借鏡芬蘭等歐洲國家的做法，台灣官員正致力提升民眾的媒體素養，以抵禦中國宣傳的影響力，此外也明確意識到台灣必須投入更多資源，追蹤並揭穿中國的虛假敘事。

他說，台灣已經開始建立一些反制假訊息傳播的管道，由文化部籌設的影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）便是其中之一，透過綜合新聞和娛樂性節目內容，向國際傳達台灣的價值與觀點。

柏曼表示，台灣必須在國內外投入更多資源與心力，方能在資訊戰與敘事競爭中與中國抗衡。（編譯：劉文瑜）1141126