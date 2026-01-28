美智庫指台灣走後門操縱貨幣 央行暫不回應
華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比例與成本的監管變革，形同「走後門式操縱貨幣」，將有助壓低新台幣。對此，央行昨（28）日暫不回應。
這位外交關係協會Whitney Shepardson高級研究員在Follow The Money發表一篇名「台灣走後門式貨幣操縱」（Taiwan's Backdoor Currency Manipulation）專文說，台灣監管機構最近決定允許壽險公司免按外匯市場價格計價債券，以保護壽險公司收益、資本及最終償付能力。
塞瑟指出，在長期低利率時期，台灣壽險業者大舉買入美元債券，幾乎所有外匯投資組合都是美元債券。當美國利率飆升，他們將大部分投資組合轉移到「持有至到期區間」的債券組合，這樣可以避免實現立即損失，但須長期持有債券，且債券票息相對較低。
他表示，如今台灣監管機關允許保險公司不再需將「持有至到期日區間」的外幣債券以市值計價，外匯的損益可在債券存續期間大致攤提。這種會計方法確實新穎，因為沒有任何理論表明，從購買債券（或從債券轉入持有至到期投資組合）之時起，外匯市場就應該趨近於新台幣／美元即期匯率。雖然新台幣歷來較穩定，但從幾乎所有指標來看，新台幣都結構性低估，因此新台幣最終升值的可能性很高。
塞瑟說，這項相對晦澀但概念上大膽的監管變革，將對貨幣市場產生巨大影響。台灣壽險業者官方公布的外幣資產高達7,000億美元（或許更多），外幣保單價值約2,000億美元，這意味近5,000億美元外幣資產（根據監管機關計算，不計外幣保單，保險公司有新台幣15.2兆元的資產面臨匯率風險）用於為新台幣負債避險。這筆款項大得驚人，超過台灣GDP的50%。
由於這些壽險業者實際負債是新台幣，必須借入美元或進行貨幣互換來產生美元負債，因此平倉避險部位實際上是用新台幣買入美元，這種資金流動支撐了美元兌新台幣匯率，並有助新台幣在台灣巨額貿易順差面前維持疲軟。
塞瑟說，台灣央行可能樂見於此。如今監管機關容忍壽險業者有更大未平倉部位，也為美元創造可預測的需求（從而減輕了央行的壓力），這看起來像是變相的貨幣操縱。
延伸閱讀
不擔心美元貶值說…啟動結構性修正 專家：川普言論助升亞幣
更多udn報導
國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點
長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因
碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千
蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」
其他人也在看
北市文創資源懶人包 助品牌創業、拓銷、永續一鍵解鎖
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 由台北市政府文化局指導、台北市文化基金會松山文創園區執行的「台北市文化創意產業扶植計畫」，為加速推動文創產業發展並強化資訊透明度，日前舉辦「115 年品牌成長導航 政策資源說明會」，協助文創業者掌握市府多元資源與申請方向。 台北市文化局長蔡詩萍表示，說明會以「一站式服務」為核心，協助文創團隊快速掌握台北市政府相關政策...匯流新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台灣金聯、臺銀 跨業合作
台灣金聯資產管理全資子公司力興公司於日前攜手臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方結合核心優勢，在包租代管及信託業務等領域展開跨產業合作，提供更完整且多元的金融與資產管理服務。此次合作是繼日前台灣金聯（兼力興公司）與臺灣企銀簽署業務合作備忘錄後，再度促成公股事業跨域合作重要案例，備受矚目。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
專任運動教練考核機制簡化 運動部允諾推動基層教練待遇改善
立法委員柯志恩今天邀請運動部與中華民國專任運動教練協會，針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」舉行協調會，代表運動部出席的次長洪志昌同意將每3年一次績效考核，調整為考核一次（第1...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前 ・ 發表留言
「沒徵兆卻掉光牙齒！」38歲媽媽遭霸凌 連陪孩子吃一頓飯都是壓力
來自美國馬里蘭州的38歲生活風格創作者阿雅娜海德斯佩斯（Ayana Headspeth），曾以為自己擁有一口健康的牙齒，卻在短短幾年間因嚴重的牙周病失去所有牙齒。期間她遭到網路霸凌，日常生活也受影響，最後她決定接受植牙手術，找回燦爛笑容。她決定公開心路歷程，呼籲大家重視口腔保健。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
東北風減弱白天回溫！週六鋒面殺到 北台轉濕冷低溫再下探
即時中心／綜合報導中央氣象署清晨持續針對新竹、苗栗及雲林發布低溫特報，今（29）日台灣本島清晨平地最低溫7.7度出現在新竹縣關西鎮。白天起東北季風減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫可來到23度，中南部日夜溫差大；迎風面仍留意雨勢，其他地區多為多雲到晴天氣。週六（31日）下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，全台都將轉為有雨天氣。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
獨家／賓賓哥大動作直播救狗 1個月後突喊走丟又不養了
公益網紅賓賓哥近來爭議不斷，上月他在社群平台直播他將一隻生病的流浪狗「賓賓」送去就醫，之後將牠暫時收養在公司，表示將為牠找適合的家庭送養，沒想到一個月後狗突然走失，隔天被網友發現已被捕捉至動物收容所內，但賓賓哥卻表示沒有要將其帶回來，引發網友不滿，認為他又在利用愛心賺流量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
外資對德投資翻倍 智庫：川普關稅反凸顯德國優勢
（中央社記者林尚縈柏林28日專電）德國經濟研究所（IW）最新分析指出，2025年外國企業對德直接投資大幅攀升，金額不僅年增翻倍，更是多年來首度出現資金淨流入。智庫認為，美國總統川普推動對等關稅震撼全球經貿，反凸顯德國法規穩定與政策可預測性優勢。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
零售業福袋大戰 白熱化
隨著農曆春節腳步臨近，全台零售業的「福袋大戰」已正式進入白熱化階段。為了在開春之際搶下好采頭，從連鎖量販到各大百貨龍頭，...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
經長龔明鑫美智庫演講 強調台灣力保供應鏈不被中斷
經濟部部長龔明鑫於台灣時間28日晚間11點，應邀於美國智庫 「大西洋理事會（Atlantic Council）」進行專題演講，題目為「台灣在全球供應鏈扮演的關鍵角色與台美關係的未來（Taiwan’s critical role in global supply chains and the future of US-Taiwan ties）」並進行座談。他在座談中強調，「台灣一點都不危險」，並且台灣會扮演好供應鏈中的角色，做好可能被某些因素中斷的預防措施。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
容忍短線波動 央行調節匯率節奏轉變
新台幣兌美元匯率昨日延續升勢，終場收在卅一點三二元，單日勁揚一點五角，連續第五個交易日升值。不同於過去常見的尾盤調節，昨...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
超商雙雄搶食「金蛋商機」
超商雙雄強攻「蛋商機」，統一超（2912）、全家一年銷量各逾上億顆，為拉動客單價，加上看好蛋白質補充需求升高，兩大超商...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【公告】奧義賽博-KY股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
日 期：2026年01月27日公司名稱：奧義賽博-KY(7823)主 旨：奧義賽博-KY股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)發言人：吳明蔚說 明：1.事實發生日:115/01/272.發生緣由:公告本公司股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司於114年11月4日臺證上二字第1141704466號函核准創新板上市，且為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣18,620,000元，發行普通股1,862,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月24日臺證上二字第11417047991號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣70.31元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣145.29元，高於最低承銷價格的1.28倍，故本次公開承銷價格以每股新台幣90元溢價發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美智庫：台走後門操縱貨幣
在《經濟學人》指稱台灣經濟亮眼成長暗藏「台灣病」後，金管會推動壽險匯率會計新制，又遭華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟批評，形同「走後門式操縱貨幣」，有助於壓低新台幣匯率。他認為，「台灣公司」（Taiwan, Inc，包括央行和監管機關）合力以人為方式創造美元需求，維持疲軟的新台幣匯率。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連4揚收31.47元登近1個月新高
美元指數持續走弱，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強勢走升，一度升值超過 1 角，呈現股匯雙漲，但在央行調節下，終場收在 31.47 元，升值 3.8 分，為連續 4 個交易日升值，並創下近 1 個月新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
投資台灣三大方案吸金2.6兆元 目標2027年衝3.6兆
（中央社記者曾筠庭台北2026年1月28日電）經濟部自2019年推動「投資台灣三大方案」以來，累計投資金額已達新台幣2.6兆元，創造逾16萬4554個就業機會。行政院日前核定將方案延長至2027年，預計再吸引1.2兆元投資、增加8萬個就業機會，累計投資規模目標3.6兆元。經濟部投資促進司今天舉辦「114年度國際招商暨三大方案成果說明記者會」，副司長呂貞慧表示，截至23日為止，三大方案投資金額已達2.6兆元，其中以「歡迎台商回台投資行動方案」累積投資金額最高，超過新台幣1.4兆元，推動以來吸引多家電子大廠回台投資，帶動高階AI伺服器及半導體供應鏈回流，進一步串聯中下游產業，強化台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。在國際招商方面，經濟部表示，去年度已掌握25家外商來台投資案，預估投資金額約新台幣1602億元，並與其中11家代表性廠商簽署投資意向書，投資領域涵蓋先進材料、電力系統解決方案、半導體、人工智慧（AI）、循環永續及民生服務等。呂貞慧說明，在去年25家外商投資案中，約8成為擴大在台營運規模及產能，12%為首度來台投資，另有8%是在台設立研發中心，顯示台灣對外商在製造、研發及高附加價值布中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次
八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
弱勢美元時代來臨 亞幣強升、金銀價同步創高
美國總統川普27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣強升到六個月高點，新台幣強升1.5角...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新台幣匯率殺手塞瑟 屢次批台灣匯率政策
華府智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員塞瑟（Brad W. Setser）素有「新台幣匯率殺手」稱號，曾多次公開批評台灣長期藉壓低匯率、維持龐大經常帳順差取得出口競爭優勢，專長領域為全球貿易與資本流動、金融脆弱性分析及主權債務重整，經常在部落格Follow the Money發表文章，引發熱議的「台灣走後門式貨幣操縱」便出自此處。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
霍諾德一生都在致力消除「運氣」對攀爬的影響
2026年1月25日，這一天是個令許多台灣人感到既緊張又興奮的日子。 素來以「徒手攀岩」（Free Solo）聞名世界的美國極限運動家霍諾德（Alex Honnold）透過Netflix全球直播節目《上報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
聯電：今年有信心再成長 先進封裝、矽光子扮新引擎
聯電共同總經理王石昨（28）日於法說會表示，本季晶圓需求維持穩健，目前定價環境「確實較先前有利」，2026年有信心將再度...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言