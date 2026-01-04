美智庫指軍演期間言論呼應中敘事 鄭麗文：造謠 扣帽子

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文在中國軍演期間，曾表示是總統賴清德挑釁，連累2300萬人，美國智庫報告直接點名鄭麗文，呼應中國敘事，有助北京製造台灣內部混亂，鄭麗文批是扣帽子，扯賴總統不聽勸，國際才有疑賴論，綠營立委反擊藍營才是台美互信最大破口。

國民黨主席鄭麗文：「各位先進同志幹部，大家好（客語）。」

爭取客家族群支持，國民黨主席鄭麗文用客語親切問候，展現親和力，但對執政黨就不是這麼一回事，美國智庫直指她在軍演期間的言論，是呼應中國敘事。

國民黨主席鄭麗文(12.29)：「賴總統他一直不斷的試圖的去挑釁，或者是說踩紅線。」

中國發動軍演當天，鄭麗文直指賴政府挑釁，戰爭研究所報告指出，鄭麗文演習期間發表的言論，指責賴總統升高兩岸緊張局勢，恰好呼應中國對賴清德與民進黨慣用宣傳敘事，中方受益這類貶低訊息在台灣內部傳播，有助北京製造台灣內部混亂目標，但鄭麗文不認。

國民黨主席鄭麗文：「想要拿這個來造謠，想要拿這個來扣帽子，如果賴清德聽我的勸的話，他也不至於落到今天，有這麼嚴重的國際疑賴論，他應該好好的去當中華民國的總統，不要一天到晚用這種旁門左道，來製造不必要的內部朝野矛盾」

立委(民) 林楚茵：「當美方明確示警國民黨言論，呼應中共敘事的時候，鄭麗文不思檢討反而攻擊美國智庫，恰恰證明瞭國民黨，才是台美互信的最大破口。」

美國總統川普對委內瑞拉的軍事行動，引發朝野激辯。（圖／網路）不過鄭麗文不只把中國對台軍演歸咎賴總統，就連美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，也要扯到賴清德。

美國總統川普對委內瑞拉的軍事行動，引發朝野激辯。（圖／網路）國民黨主席鄭麗文：「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子，既然賴總統你都已經說，你不會宣布台獨了，那你只要下架台獨黨綱，回到九二共識，兩岸就馬上春暖花開。」

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「鄭麗文回應當中完全錯誤理解了，川普委內瑞拉行動的核心，看似打擊委內瑞拉，事實上是劍指中國。」

對台灣情勢的評論，屢屢引發爭議，聲稱今年上半年要訪中見習近平的鄭麗文，用意為何？難免讓人不多想。

