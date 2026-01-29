美智庫控壽險匯率會計制度是「隱性操縱匯率」 彭金隆：資訊不足、過度推測

金融管理委員會29日舉辦115年新春記者會，金管會主委彭金隆偕4位業務局長與2位副主委出席，除報告施政成果與未來施政方向外，並接受媒體聯訪。（攝影／李海琪）

華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰文批評，台灣近期降低壽險業者外匯避險比例與成本的監管變革，形同一種隱晦的貨地操縱手段，有助於壓低新台幣。

對此，金管會主委彭金隆今（29）日接受媒體聯訪回應，再正確的政策都會遇到很多質疑跟反對聲音，然若回頭來看其實很多質疑原因來自「資訊不足」與「過度臆、推測」，國內的制度與產業特性，國外學者、專家不見得也能夠完全掌握。

保險局也指出，目前業界調整重點多在無本金交割遠期外匯（NDF）與合約替代避險（Proxy Hedging），兩者交易機制並非直接影響國內現匯市場。

壽險會計制度改革遭指操縱匯率，彭金隆：資訊不足且過度推測

美智庫學者塞瑟認為，金管會透過「匯率會計」降低壽險維持高避險的必要性，將促使壽險減碼避險或解掉既有避險；而「解避險」在市場上等同回補美元、減少台幣買盤，規模可大到近似央行買匯，因此他把它稱為一種不直接由央行出手、但可預期壓低台幣的「走後門式」匯率干預。

面對國外智庫的指控，彭金隆表示，回顧過去，即使再正確的政策都一定會遇到很多質疑跟反對聲音，此為常態，金管會對於任何指教與意見都十分關注，也會跟仔細研究內容；然而，時常事後來看的話，會發現很多質疑來自幾個原因，其中就是「資訊不足」與「過度臆、推測」。

他表示，國內的制度與產業特性，國內熟悉但不見得國外學者、專家也能夠完全掌握，國內遇到的問題，國際可能並未遇到，因此對於相關資訊與政策他們可能並不清楚。

另外，除資訊不足外，彭金隆也坦言，再來就是「基於專業的過度臆測與推測」，每個人的專業都有其限制，若以自身專長去做臆測跟推論不同市場，容易出現問題，「有時候比較可惜的是在於他既有的立場」。

彭也強調，不同制度都應該接受檢討與公共評論；且此制度調整並非臨時起意，期間金管會與會計界專業團體充分溝通，包括會計學者與四大會計師事務所，整體已有高度共識。

彭金隆表明，此次改革本質是「會計制度回歸」，目的在更適當表達台灣壽險業的經營狀況；過去壽險避險多以短期工具對沖長期外幣資產，工具特性與資產不匹配，難以真正反映或規避風險。

政策意圖跟影響匯率無關，實際也無法直接影響現匯市場

針對美國智庫文章將壽險可能調整衍生性避險結構，直接等同於「即期買美元、壓低匯率」的說法，保險局局長王麗惠強調，目前業界調整重點多在無本金交割遠期外匯（NDF）與合約替代避險（Proxy Hedging），兩者交易機制並非直接影響國內現匯市場。

他進一步說明，其中NDF多在海外承作，調降部位對國內匯市影響有限，Proxy Hedging 比重低且多為外幣對外幣交易，對國內外匯市場沒有直接影響。

至於可能對匯市較敏感的換匯交易（CS），她指出，即便存在影響匯率的可能，業者未來若降低 CS 避險部位也將採分階段辦理，且台灣外匯市場參與者眾多，壽險僅是其中一環，整體對匯市影響仍相當有限。

王麗惠強調，金管會推動「匯率會計制度」的核心目的，是讓財務報表更能適當呈現壽險真實經營狀況，並透過強化外匯價格變動準備金提存、增厚資本與提列（指撥）盈餘公積等配套，達到長期匯兌風險管理、永續經營與資本韌性強化等監理目標。簡言之，政策意圖是讓避險策略回歸長期經營視角，而非影響匯率水準。

對於外界質疑會計調整可能「掩蓋匯率風險」，她指出，風險並未下降，只是從高成本的短期避險，轉為以準備金與資本吸收，監理仍會要求適當避險與資本韌性。而外匯市場管理屬央行權責，金管會尊重央行職權，也會持續與央行保持溝通，共同維護金融穩定。

(原始連結)





