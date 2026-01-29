美智庫控壽險匯率會計制度是「隱性操縱匯率」 彭金隆：資訊不足、過度推測
金融管理委員會29日舉辦115年新春記者會，金管會主委彭金隆偕4位業務局長與2位副主委出席，除報告施政成果與未來施政方向外，並接受媒體聯訪。（攝影／李海琪）
華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰文批評，台灣近期降低壽險業者外匯避險比例與成本的監管變革，形同一種隱晦的貨地操縱手段，有助於壓低新台幣。
對此，金管會主委彭金隆今（29）日接受媒體聯訪回應，再正確的政策都會遇到很多質疑跟反對聲音，然若回頭來看其實很多質疑原因來自「資訊不足」與「過度臆、推測」，國內的制度與產業特性，國外學者、專家不見得也能夠完全掌握。
保險局也指出，目前業界調整重點多在無本金交割遠期外匯（NDF）與合約替代避險（Proxy Hedging），兩者交易機制並非直接影響國內現匯市場。
壽險會計制度改革遭指操縱匯率，彭金隆：資訊不足且過度推測
美智庫學者塞瑟認為，金管會透過「匯率會計」降低壽險維持高避險的必要性，將促使壽險減碼避險或解掉既有避險；而「解避險」在市場上等同回補美元、減少台幣買盤，規模可大到近似央行買匯，因此他把它稱為一種不直接由央行出手、但可預期壓低台幣的「走後門式」匯率干預。
面對國外智庫的指控，彭金隆表示，回顧過去，即使再正確的政策都一定會遇到很多質疑跟反對聲音，此為常態，金管會對於任何指教與意見都十分關注，也會跟仔細研究內容；然而，時常事後來看的話，會發現很多質疑來自幾個原因，其中就是「資訊不足」與「過度臆、推測」。
他表示，國內的制度與產業特性，國內熟悉但不見得國外學者、專家也能夠完全掌握，國內遇到的問題，國際可能並未遇到，因此對於相關資訊與政策他們可能並不清楚。
另外，除資訊不足外，彭金隆也坦言，再來就是「基於專業的過度臆測與推測」，每個人的專業都有其限制，若以自身專長去做臆測跟推論不同市場，容易出現問題，「有時候比較可惜的是在於他既有的立場」。
彭也強調，不同制度都應該接受檢討與公共評論；且此制度調整並非臨時起意，期間金管會與會計界專業團體充分溝通，包括會計學者與四大會計師事務所，整體已有高度共識。
彭金隆表明，此次改革本質是「會計制度回歸」，目的在更適當表達台灣壽險業的經營狀況；過去壽險避險多以短期工具對沖長期外幣資產，工具特性與資產不匹配，難以真正反映或規避風險。
政策意圖跟影響匯率無關，實際也無法直接影響現匯市場
針對美國智庫文章將壽險可能調整衍生性避險結構，直接等同於「即期買美元、壓低匯率」的說法，保險局局長王麗惠強調，目前業界調整重點多在無本金交割遠期外匯（NDF）與合約替代避險（Proxy Hedging），兩者交易機制並非直接影響國內現匯市場。
他進一步說明，其中NDF多在海外承作，調降部位對國內匯市影響有限，Proxy Hedging 比重低且多為外幣對外幣交易，對國內外匯市場沒有直接影響。
至於可能對匯市較敏感的換匯交易（CS），她指出，即便存在影響匯率的可能，業者未來若降低 CS 避險部位也將採分階段辦理，且台灣外匯市場參與者眾多，壽險僅是其中一環，整體對匯市影響仍相當有限。
王麗惠強調，金管會推動「匯率會計制度」的核心目的，是讓財務報表更能適當呈現壽險真實經營狀況，並透過強化外匯價格變動準備金提存、增厚資本與提列（指撥）盈餘公積等配套，達到長期匯兌風險管理、永續經營與資本韌性強化等監理目標。簡言之，政策意圖是讓避險策略回歸長期經營視角，而非影響匯率水準。
對於外界質疑會計調整可能「掩蓋匯率風險」，她指出，風險並未下降，只是從高成本的短期避險，轉為以準備金與資本吸收，監理仍會要求適當避險與資本韌性。而外匯市場管理屬央行權責，金管會尊重央行職權，也會持續與央行保持溝通，共同維護金融穩定。
更多信傳媒報導
長庚醫療體系與嬌生簽署合作備忘錄 聚焦「癌症」與「免疫」領域擴大合作
押上首相寶座！高市早苗閃電解散國會 自民黨民調高挑戰單獨眾院過半
海鯤號首度PD潛航測試 宣告「下得去上得來」 未來移師「甲1區」挑戰極限
其他人也在看
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 30則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 28則留言
薪情好！八大公股銀年終獎金揭曉 台企銀衝破8個月最猛
立法院財政委員會今（28）日邀請財政部長莊翠雲、主計總處及八大公股銀行董總，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。民進黨立委郭國文質詢時聚焦八大公股行庫2025年獲利表現與年終獎金發放情形，各行庫董事長也首度對外揭露最新規畫，其中台企銀（2834）今年年終獎金可望「超過8個月」，在八大公股銀行中居於領先。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 30則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
旺宏法說後股價直奔漲停！還有1.6萬張排隊等買 分析師：多頭仍氣盛但留意1關鍵
旺宏（2337）27日舉行法說，去年第四季虧損收斂，並宣布釋出220億元擴產，激勵今（28）日開盤不到10分鐘即亮燈漲停，股價鎖死在83.8元，成交量8萬5,989，另有3.2萬張排隊等買。分析師表示，旺宏整體結構依然維持在多頭行徑中，且由於過去股價基期長期處於百元以下，因此這一波記憶體漲價潮中，有更強的漲勢爆發力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
美股資金正撤離大科技巨頭 市場廣度向商業周期股擴張
在過去一年的多數時間裡，投資者如果因估值偏高而避開大型科技股，其結果會非常淒慘。因為直到去年 11 月之前，「科技七巨頭」——特別是輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，幾乎貢獻了標普鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
有賺錢的人先跑？台股爆9307億交易天量 專家：多頭還沒結束
台股今日衝刺33,000點大關，雖盤中創下32,996 點歷史新高，隨即遭遇獲利了結賣壓，全日爆出9,307 億元歷史天量，終場下跌267點，收在32,536點，顯示市場在高檔進行劇烈換手與資金洗牌。分析師王春盛指出，主要是有賺錢的人選擇先行落袋為安，但目前的震盪屬於短線急漲後的「健康回測」。在美股續強且資金行情尚未終結的背景下，建議投資人不必恐慌，可靜待指數拉回至十日線3萬2附近再行分批布局。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 38則留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 1則留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚
隨著AI熱潮持續延燒，被譽為「護國神山」的台積電，已成為全球人工智慧產業的重要風向標。從蘋果、輝達到各大科技巨頭，甚至各國政府與監管機構，目光幾乎同時聚焦在這家關鍵的晶片代工龍頭身上。如今，台積電正站在影響整個半導體產業未來的關鍵轉折點。外媒報導指出，如果投資者在一年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購入台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言