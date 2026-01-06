美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元

兩岸關係示意圖。路透社



多數智庫報告與兵棋推演在分析台海衝突時，往往聚焦於美國保衛台灣的能力不足，但華府智庫最新報告顯示，無論是短期的小規模衝突，還是曠日持久的全面戰爭，中國都將在4大層面遭受重創，付出的代價恐怕遠超其所能承受極限。

德國馬歇爾基金會（GMF）週一（1/5）公布一份題為「當中國攻擊台灣：中國面臨「小衝突」與「大戰爭」情境的後果」（If China Attacks Taiwan: The Consequences for China of 'Minor Conflict' and 'Major War' Scenarios）報告，該智庫印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與6位作者共同探討中國武力犯台對經濟、軍事、社會穩定及國際關係等4大領域的影響。

葛來儀向《日經亞洲》指出，中國國家主席習近平實現「中華民族偉大復興」的終極目標，與上述4大要素直接相關。「他必須確保中國經濟步上正軌、軍事實力持續增長、國內社會穩定，以及中國與世界各國基本保持良好關係。如果國際社會轉而對抗中國、停止貿易或投資，將對他的中國夢造成毀滅性打擊。」

該報告對兩種情境予以評估，分別是持續數週的有限衝突，以及持續數月且以解放軍慘敗告終的大規模戰爭。報告在結論指出，無論是何種情況，北京方面都將承受「慘重」代價，並可能引發局勢動盪。

在經濟層面，報告稱，高度依賴外資與出口的中國若對台發動戰爭，可能引發1兆美元規模的危機，即便是有限的「灰色地帶」衝突，都將引發立即的經濟反噬，其成本粗估可達2兆至接近10兆美元不等。報告警告，中國可能因此喪失維持發展模式所需的核心增長引擎。

報告另從軍事層面指出，大規模衝突將削弱中國向外投射兵力的能力。GMF在模擬大規模戰爭的兵棋推演結果顯示，中共解放軍將承受約10萬人陣亡，並在數月激戰後被迫撤離；即使是有限衝突，亦將削弱中國在南海、印度洋、邊境及國內執行其他任務的能力。

然而，報告共同作者、美國企業研究所（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）指出，對習近平而言，這4個領域中最重要的是社會穩定。「任何危及國家安全或穩定的因素，都可能是他的首要顧慮」，他指出，過去幾年已明確顯示，習近平對中共在社會扮演的角色擔憂，遠大於刺激經濟成長。

報告分析指出，戰爭失敗或長期化可能引發各種風險，包括中國民眾尤其是獨生子女家庭對傷亡的敏感度提高；經濟困境加劇民眾不滿；新疆或西藏等地區的民族動盪；以及由學生主導、經數位網路放大影響力的異議聲浪。

儘管中國內部的安全體系可能應付短暫且有限的衝突，但報告指出，若戰爭曠日持久，將壓垮中國地方的安全系統，並考驗中共維持秩序的能力。

最後，報告探討中國可能面臨的國際代價。它預見各國可能採取一系列回應中國侵略行為的懲罰措施，包括驅逐中國外交官、斷絕外交關係、承認台灣獨立，以及退出中國主導的上合組織、金磚國家或「一帶一路」倡議等。其累積效應也可能對中國的全球影響力與經濟聯繫造成毀滅性打擊。

