美智庫揭大陸南海監控升級 三大基地電戰設施大幅強化

美國智庫指出，大陸已在南沙群島的主要基地進行大規模電子戰與監控系統升級，以強化其在南海的情報蒐集能力。報告指出，透過衛星影像分析顯示，美濟礁、渚碧礁及永暑礁等大陸三大前哨站均出現新建或強化的雷達設施、天線陣列及電子戰裝置。

衛星影像顯示大陸在南沙群島三大前哨站出現新建或強化的雷達設施、天線陣列及電子戰裝置。（圖／翻攝AMTI網站）

全球海軍科技網站《Naval News》8日報導，由美國智庫「戰略國際研究中心（CSIS）」成立的亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative， AMTI）2日發布報告指出，這些升級工程凸顯大陸基地的主要功能，就是為南海提供「無與倫比的情報、監視與偵察（ISR）覆蓋」，在平時支援大陸海警與海軍行動，並在衝突發生時讓北京得以爭奪電磁頻譜的使用權。報告詳述了過去兩年來最重大的改進項目。

AMTI表示，大陸已在三座基地部署固定式單極天線及配備干擾與感測系統的車載裝置。該智庫指出，即使在空拍照片中也難以辨識具體系統，但這些設備的配置類似多種大陸移動式電子戰系統，其中每輛車搭載不同的干擾設備，用於針對電磁頻譜的特定頻段。

雖然大陸近期工程多聚焦於電磁能力，但報告補充表示，北京也投資於具有更大動能潛力的設備支援設施。衛星影像顯示，美濟礁西部與北部沿線建造的強化砲兵陣地，許多仍處於空置狀態，但未來最終可能部署移動式火箭發射器或其他打擊武器。

AMTI指出，大陸的建設行動正值越南加速在南沙群島進行自身建設之際，並表示觀察河內的活動是否會跟隨大陸的軌跡發展將十分重要。

