美智庫揭武統對中國「地獄下場」 共軍恐陣亡逾10萬人

解放軍去年底展開大規模圍台軍演，美國智庫公布一項報告，內容揭露中國一旦對台動武，可能要付出沉重的代價，共軍會有約10萬人陣亡，甚至引發政變。總統賴清德今（6）日接見歐洲議會議員團，友台小組主席強烈譴責中共在台灣周邊展現的挑釁姿態，認為已經嚴重危及兩岸的和平穩定。

總統賴清德接見「歐洲議會議員團」，總統也談到對岸長期的軍事威脅跟灰色地帶侵擾，「面對中國威權主義長期的軍事威脅，除了再次印證和平靠實力的鐵律，更重要的是，民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張」。

總統賴清德接見「歐洲議會議員團」。圖／台視新聞

先前中國圍台軍演，展現封鎖台灣的能力，再次把台海安全議題推向全球焦點，歐洲議會友台小組主席凱勒表示，「我們強烈的譴責中國上週在台灣附近所舉行的軍事演習」。

歐洲議會友台小組主席凱勒。圖／台視新聞

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」則發布報告，以「小規模衝突」與「全面戰爭」兩個情境進行設想，如果中共動武犯台，將付出慘痛的代價，共軍會有10萬人以上傷亡，甚至引發軍方政變。

華府智庫指出如果中共動武犯台，將付出慘痛的代價。圖／翻攝自CCTV

美軍突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛，外界擔憂共軍複製類似「斬首行動」應用在台灣，基金會印太計畫主任葛來儀表示「不會」，她認為捉拿賴清德總統不太可能幫助北京達成「統一」，並指出習近平針對台灣的政策是基於他自身的邏輯與策略，不太可能被美國日前的行動或俄國入侵烏克蘭所影響。

葛來儀認為中共不會把「斬首行動」應用在台灣。圖／台視新聞（資料畫面）

台北／桑輔成、楊岳達 責任編輯／陳俊宇

