美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…

國際中心／李筱舲報導



美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。





美智庫模擬「兩岸發生軍事衝突」！中國必付出「慘痛代價」共軍傷亡人數恐達…

美國智庫指出，若台海爆發小規模衝突」，中國會面臨出口受阻、外資撤離及供應鏈斷鏈，對經濟造成劇烈影響。（示意圖／民視資料照）

廣告 廣告





美國智庫於1月5日發布了一篇《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》的研究報告，這份報告由GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）主編，並集結古柏（Zack Cooper）等多位印太安全專家共同撰寫。報告模擬了兩岸在2026年至2030年間台海可能發生的軍事衝突。報告指出，若台海發生「小規模衝突」，中國將對台實施數週的空中與海上「隔離」或局部地區的封鎖，雖不至於爆發全面性熱戰，但中國會面臨出口受阻、外資撤離及供應鏈斷鏈，將對經濟造成劇烈影響。

美智庫模擬「兩岸發生軍事衝突」！中國必付出「慘痛代價」共軍傷亡人數恐達…

若台海間爆發「全面戰爭」，共軍必將慘敗，甚至引發中國內部軍方政變和社會暴動，威脅到中共政權。（圖／美聯社提供）

然而，若台海間爆發「全面戰爭」，意即中國發動兩棲登陸戰爭，並攻擊美、日在亞太的軍事設施，中國現役地面部隊與精銳海空軍可能會因此損失過半，導致在未來數十年失去向外擴張的能力。據報告的模擬預估，解放軍死亡人數恐達10 萬人以上。共軍最終將因補給線被台美聯軍切斷，被迫撤出台灣本島，共軍必將慘敗。但報告也提到金門與馬祖可能會被中國控制。但影響不僅如此，中共的戰敗將使中國經濟崩潰，甚至引發中國內部的軍方政變或社會暴動，威脅到中共政權，屆時全球可能出現「與中國徹底脫鉤」，使中國出口引擎永久熄火。

原文出處：美智庫模擬「兩岸發生軍事衝突」！中國必付出「慘痛代價」共軍傷亡人數恐達…

更多民視新聞報導

F-16飛官全力搜救中！「金鐘影帝」發聲祈願

日本島根強震「似嘉南」 郭鎧紋：5地區需注意！

「最強高中生」買藍寶堅尼！944萬「現金1次付清」

