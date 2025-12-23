美智庫民調揭中國人民對台觀感佳 陳冠廷籲北京正視民意 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對美國智庫近期公布的最新民調，顯示中國社會對台灣人普遍抱持正面觀感。對此，民進黨立委陳冠廷今（23）日表示，這項調查清楚揭示被長期忽略的事實，中國人民並不將台灣人視為敵人，也未形成支持以武力處理台灣問題的社會氛圍。

該項民調由美國「芝加哥全球事務委員會」與「卡特中心」共同委託，並由美國國家民意研究機構NORC執行。調查結果顯示，高達9成以上的中國受訪者認為「台灣人是朋友」，在所有受評對象中好感度明顯偏高，反映中國社會對台灣人的態度並非敵對。

對於此調查結果，陳冠廷指出，數據同時顯示，中國受訪者對於因台灣問題引發衝突，普遍視為重大風險來源之一，顯示中國社會對戰爭後果並非毫無警覺，「中國內部並不存在強烈要求，以武力解決台灣問題的民意基礎」。

「問題不在人民，而在於是否有人選擇忽視民意，將武力作為政策工具。」陳冠廷表示，在這樣的民意背景下，中方若持續透過軍事演訓、威嚇行動或強硬政治語言升高對台壓力，不僅無助於區域穩定，更是違背自身人民對和平與安全的基本期待。

「台灣社會一貫明確拒絕以武力處理分歧，也主張以理性溝通降低衝突風險。」陳冠廷強調，從這次民調可見，這樣的立場並非孤立，而是與中國社會的真實民意並無根本衝突。

陳冠廷也呼籲，北京應正視這項民調所反映的社會現實，停止對台冒進作為，避免誤判與升高風險；和平不是口號，而是尊重民意、選擇克制的具體行動，唯有如此，才能真正符合台灣人民與區域社會的共同利益。

照片來源：翻攝自陳冠廷臉書

