美智庫民調揭中國社會對台灣人友善 陳冠廷：武力犯台缺乏民意基礎

美國智庫近期公布一項最新民調，顯示中國社會對台灣人普遍抱持正面觀感。對此，民進黨立委陳冠廷今（23）日表示，這項調查清楚揭示一個長期被忽略的事實，中國人民並未將台灣人視為敵人，社會內部也不存在強烈支持以武力處理台灣問題的氛圍。

該項民調由美國「芝加哥全球事務委員會」與「卡特中心」共同委託，美國國家民意研究機構NORC執行。調查結果顯示，超過9成的中國受訪者認為「台灣人是朋友」，在所有受評對象中好感度明顯偏高，反映中國社會對台灣人的態度並非敵對。

陳冠廷指出，民調同時顯示，中國受訪者普遍將因台灣問題引發的衝突視為重大風險來源之一，顯示中國社會對戰爭後果並非毫無警覺。這些數據共同說明，中國內部並不存在強烈要求以武力解決台灣問題的民意基礎。

陳冠廷表示，在這樣的民意背景下，中方若持續透過軍事演訓、威嚇行動或強硬政治語言升高對台壓力，不僅無助於區域穩定，也違背自身人民對和平與安全的基本期待，問題不在人民，而在於是否有人選擇忽視民意，將武力作為政策工具。

​陳冠廷強調，台灣社會一貫拒絕以武力處理分歧，主張以理性溝通降低衝突風險，從此次民調可見，這樣的立場並非孤立，與中國社會的真實民意並無根本衝突。

陳冠廷呼籲，中方應正視這項民調所反映的社會現實，停止對台冒進作為，避免誤判與升高風險。他指出，和平不是口號，而是尊重民意、選擇克制的具體行動，唯有如此，才能真正符合台灣人民與區域社會的共同利益。

