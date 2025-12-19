美智庫民調：中國社會感受台灣溫暖 北京應避免衝突

（中央社記者廖漢原紐約18日專電）美國智庫「芝加哥全球事務委員會」今天發表對中國進行的民調指出，中國社會對台灣民眾的溫暖好感遠高於其他國家，對台灣政府的態度平和，這些應是中南海高層避免台海衝突、專注經濟繁榮的誘因。

芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）公共意見與外交政策副總裁史梅爾茲（Dina Smeltz）與主任卡夫拉（Craig Kafura），18日在布魯金斯研究所（Brookings Institution）官網發表「中國公民對台灣人的情感可能降低台海衝突」的民調與評論。

芝加哥全球事務委員會公共事務研究中心與卡特中心（Carter Center）委託美國NORC公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research），於4月25日至6月16日對中國各省進行隨機抽樣電話調查。

調查顯示，約6成受訪者認為中國周邊國家印度（62%）、菲律賓（61%）與南韓（63%）不是朋友，顯示中國社會認為，這些鄰國有敵意，這是歷史衝突、邊境爭議、經濟軍事競爭與強權興起等議題造成中國社會的反應。

另外，約8成受訪者對日本（81%）、美國（83%）持高度懷疑態度。

相較於各國，受訪者對台灣的看法顯得微妙。民調以台灣同胞稱謂提問，91%受訪者指台灣人是中國的朋友，態度正面，遠高於其他國家或人民，這可能部分導因於官方和平統一聲明的基調。

訪問以中國台灣地區現任政府稱謂提問，44%受訪者認為現任台灣政府是中國友人。報告提到，由於總統賴清德來自支持主權的民進黨，北京雖認為他為分離分子，但結果還是令人感到些許意外。

由於民調具敏感性，提問內容未觸及可能的武統。這項「中國公民全球觀感調查」是少數具全中國代表性的民調，調查同時顯示，兩岸直接對話透過外交解決問題，遠高於軍事途徑。

報告認為，這項結果可能與中國民眾在日常生活中對台灣人感到親近有關，也可能與受訪者瞭解軍事介入特別會對經濟產生影響有關。

報告指出，對台灣的溫和觀點，可能是中國社會對武力解決兩岸長期政治問題遲疑的一項因素，另一個原因是97%受訪者幾近全數認為中國整體實力強大，95%認為未來5年還會持續提升。

民調也顯示，57%受訪者認為美中因為台灣衝突是中國最主要的潛在威脅。31%認為中國戰力高於美國，39%指兩國相當，29%認為中國較弱。

報告結論指出，中國社會或多或少滿意兩岸現狀，無意加速解決台海分歧，傾向不動用武力。民眾也關心中美可能衝突，對台灣人感到溫暖，對台灣政府也持平和看法，多數期待更好的經濟未來。這些應是中南海高層避免台海衝突、專注經濟繁榮成長的誘因。（編輯：唐聲揚）1141219