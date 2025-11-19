美智庫民調：若中國入侵 更多美國人支持援助台灣

（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）針對美國民眾對台灣事務的看法公布最新調查；結果顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持以各種方式協助台灣提升國際地位。

美國民眾仍傾向支持維持台海現狀，不贊成美國直接與中國爆發軍事衝突；但在過去一年中，更多美國民眾支持在危機發生時，以其他方式協助台灣，也有更多人支持動用美國海軍來突破中國對台灣的封鎖。

●美國民眾普遍對台抱持好感

調查顯示，以0到100來評分，0代表非常不友好、100代表非常友好，美國民眾對台灣觀感為57分，與韓國相當，介於日本的67和印度的48之間，中國則僅有35分。

美國與台灣之間廣泛的貿易關係，是促成美國民眾對台灣抱持正面觀感的因素之一。70%美國民眾認為，美台貿易有助強化美國國家安全。不同政黨選民看法大致一致。

● 過半美國人支持與台簽署自由貿易協定

當被問到美國是否應採取某些具體挺台政策時，至少4成美國人表示因了解不夠而無法明確回答。不過，明確表態的民眾當中，支持挺台政策的民眾明顯高出反對的民眾。

在多項對台政策中，美國民眾最支持的是與台灣簽署自由貿易協定，支持度達51%。

其他包括支持台灣加入國際組織、承認台灣獨立，及承諾在中國入侵時協防台灣等政策上，支持者也明顯比反對者多出許多。

●近半美國人支持美海軍突破中國封鎖

民調顯示，若中國對台灣發動入侵，美國民眾傾向支持向台灣提供援助。

當中，77%美國人支持向台灣運送糧食與醫療物資，71%支持對中國採取經濟和外交制裁，63%支持美國提供更多武器與軍事物資協助台灣防衛。

在是否讓美軍直接介入衝突方面，美國民眾態度仍較為保留，但支持度有所上升。

許多美國決策者憂心中國對台灣實施封鎖。在是否動用美國海軍突破中國封鎖的議題上，各有47%的美國民眾表示支持與反對，但支持度方面較去年上升了10個百分點。

約半數美國民眾反對派遣美軍駐台，但支持此舉的比例在過去一年同樣有所上升，有43%的美國民眾贊成直接派遣美軍協防台灣，較2024年上升7個百分點。

●半數美國人支持維持台海現狀

美國社會並不希望在台海引發衝突。

50%的美國人認為，美國應鼓勵台灣維持現狀，而非走向獨立或統一。

另外，35%傾向鼓勵台灣朝向更接近獨立的方向發展，僅有6%的美國民眾認為美國應鼓勵台灣朝向與中國更接近統一的方向發展。

報告執筆人、「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）結論認為，在對台灣事務的看法上，美國民意可能正出現變化；過去一年裡，不論政治立場為何，美國民眾都變得更支持在中國入侵時對台灣提供協助。（編輯：陳承功）1141119