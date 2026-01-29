美智庫點名台灣操縱匯率 並暴出央行底線

在長期低利率時代，台灣的長期投資人大量買進美元計價美國公債與債券。（圖片來源／信傳媒編輯部）

美國位於華府的智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰寫一篇文章批評，台灣近期針對壽險業外匯避險規範的調整，被視為一種隱晦的貨幣操縱手段。

這項監管的變革透過降低業者的避險比例與成本，預期將進一步對台幣匯率產生貶值的效應，對於這些評論，我國央行暫無回應。

智庫：每當台幣匯率接近28～29元，央行干預明顯

這篇文章指出台灣「走後門」干預，引起爭議。即使台灣央行（CBC）一再否認設定過匯率目標，但是干預力道在2025年春季台幣升至29附近時激增，是純屬巧合？央行在2018年新台幣兌美元匯率約為29時進行大幅度干預，並在2020年和2021年新台幣兌美元匯率約為28時再次進行干預。

表面上看來，在關鍵價位附近加大干預力度，其實只是為了平抑波動。這些歷史數據表明，每當台幣兌美元匯率接近28～29元台幣兌1美元關鍵水位時，央行干預明顯加劇，引發外界質疑。

台灣央行堅稱，他們完全不擔心台幣持續升值會對台灣壽險公司價值2,000億美元的外幣保單（佔GDP的25%，資本的200%以上）造成影響。

台灣監管機關也不重視監管決策的外匯影響。他們最近決定修改會計準則，允許壽險公司不以外匯市場價格計算持有的債券價值，主要是為了保護終身壽險公司的收入、資本以及最終的償付能力。

金管會放寬壽險公司的會計準則

在長期低利率時代，台灣的長期投資人大量買進美元計價美國公債與債券。特別是台灣壽險業持有龐大的外幣資產，外幣部位約有7,000億美元，其中約5,000億美元沒有對沖、直接承擔匯率風險，規模超過GDP的一半。

由於避險成本高昂，近年避險費用甚至超過壽險業總獲利，使得壽險公司逐步降低避險比率，2025年已降至約52%。

於是，金管會近期放寬會計準則，允許壽險公司對「持有至到期」的外幣債券 不必即時反映匯率損益，可分攤認列，降低短期財報波動。

此一制度在國際上相當罕見，等同削弱壽險公司承擔匯率風險的壓力，並降低壽險公司的避險誘因。

「調整監管規定」挨批變相干預匯率

隨著避險比率下降，實際產生的效果是壽險業買入美元、賣出台幣，在無須央行直接干預下，對台幣匯率的升值形成抑制的效果。

這種「調整監管規定」被批評為變相的匯率干預（又稱為後門式操縱匯率），既可以減輕央行干預壓力，能夠避免觸及美國財政部的匯率操縱認定門檻。

在AI晶片需求帶動下，台灣貿易與經常帳順差已飆升至 每年 1,500～2,000 億美元（逾 GDP 的 20%），理論上應推升新台幣升值。

若要在台灣央行不大量進場干預的情況下維持匯率穩定，台灣勢必需要更大規模的資本外流，而壽險業減少避險與加碼海外投資，正好扮演關鍵角色。

