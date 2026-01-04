美智庫點名呼應中共敘事？鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

中共解放軍近日發動「正義使命-2025」環台軍事演習，美國戰爭研究所（ISW）發布報告示警，並指國民黨主席鄭麗文在演習期間言論「呼應中共敘事」，中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。鄭麗文今（4日）先砲轟，這應該是在配合民進黨的造謠供應鏈吧？並直接點名《自由時報》批評。

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，被問及怎麼看美國智庫點名她在中共軍演期間言論「呼應中共敘事」？鄭麗文指出，應該是在配合民進黨的造謠供應鏈吧？《自由時報》又來了、又開始了，一個圍台軍演，看不到賴清德的國安團隊提出什麼樣有效的保台方法，然後想拿這來造謠、扣帽子。

鄭麗文表示，要知道今天要應付、處理的是對岸，不是國民黨，「你的國安危機的來源，是你錯誤的兩岸政策，不是國民黨」，如果賴清德聽她勸的話，也不至於落到今天有這麼嚴重的國際「疑賴論」，也不至於到今天，賴都沒辦法過境美國出訪，賴清德應該好好的當中華民國總統，不要一天到晚用這種旁門左道，製造不必要的內部朝野矛盾，這對賴抗中保台一點幫助都沒有。

