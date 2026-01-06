美智庫點名鄭麗文 在台灣呼應中共敘事

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）點名國民黨主席鄭麗文在台灣呼應中共敘事。(劉祐龍攝影)

中共去年底前結束環台軍演，美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布最新報告指出，這場演習不僅是軍事行動，更是一場大規模認知作戰，並點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，有助北京在台灣內部削弱賴清德政府的正當性。對此，鄭麗文反批美方是「配合民進黨造謠供應鏈」，引發朝野激烈交鋒。





ISW 報告指出，中共在軍演期間透過宣傳海報與輿論操作，將賴清德總統描繪為「寄生蟲」，並刻意形塑所謂「綠色恐怖」，試圖去正當化民進黨政府的執政地位，同時營造「抵抗無效」的失敗主義氛圍。

報告並直指，鄭麗文在演習期間指責賴政府升高兩岸緊張，相關說法與中共慣用敘事高度一致，北京也因此受益於此類訊息在台灣內部的傳播。





對於遭點名，鄭麗文回應表示，圍台軍演期間看不到賴政府提出有效保台作為，事後卻啟動抹黑機制，強調兩岸風險源自錯誤政策，而非在野黨。





民進黨發言人李坤城則反擊指出，中國軍演威脅台灣安全時，鄭麗文不僅未譴責北京，反而配合指責賴政府；民進黨在立法院提案譴責中共軍演，卻遭藍白聯手否決，反而通過譴責行政院與國安會案，這正是美智庫點名其「呼應中共敘事」的原因。





李坤城痛批，鄭麗文將個人政治利益置於中華民國安全之上，形同替加害者說話。