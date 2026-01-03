美智庫：中共軍演期間受益鄭麗文敘事 大打「綠色恐怖」認知戰

〔記者方瑋立／台北報導〕針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」(ISW)發布報告示警，這場演習不僅是軍事上的兩棲登陸與斬首預演，更是一場激烈的認知作戰。報告揭露，中共宣傳機器除強力散布賴清德總統是「寄生蟲」、形塑「綠色恐怖」外，報告更直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。

據 ISW報告分析中共此次軍演所祭出的心理戰術，指出中共官方發布的海報極具惡意，將賴清德總統描繪為被箭射穿的「綠色蠕蟲」，以此影射其為「寄生蟲」。報告分析，這些圖像與中共慣用的「綠色恐怖」宣傳口徑一致，目的在於將賴總統形塑為獨裁者，試圖從根本上「去正當化」民進黨政府的執政地位。

除了針對國家元首的人身攻擊，報告也指出中共意圖製造「抵抗無效」的失敗主義氛圍。報告舉例，中共所發布的宣傳海報中，有以「繩套」象徵對台包圍「收緊」，或者一隻手正用鐵鍊鎖住台灣等意象。ISW分析，這些宣傳旨在恐嚇台灣民眾與領導層，營造心理壓力，讓人誤以為反抗中共的侵略是徒勞的。

在台灣內部輿論方面，ISW報告特別點名國民黨主席鄭麗文，指出其於演習期間發表的聲明，指責賴總統升高兩岸緊張局勢，這種說法恰好呼應中共對賴清德與民進黨的慣用宣傳敘事；報告並直指，中共受益於這類貶低賴政府的訊息在台灣內部傳播，這有助於北京製造台灣內部混亂的目標。

在軍事層面，報告也證實共軍首度派遣075型兩棲攻擊艦「海南號」經巴士海峽進入台灣東部，並搭配PHL-16型長程多管火箭系統(MLRS)進行模擬打擊。報告分析，此舉意在演練從台灣東岸發動「空中突擊」或「兩棲登陸」，粉碎台灣戰力保存構想，並可能是在預演針對台北與高雄指揮中樞的「斬首行動」。

ISW呼籲，中共每一次演習都在提升解放軍「由演轉戰」的能力，美國與盟國應視此為共軍侵略野心的實證，持續強化對台政治與軍事支持，切勿因恫嚇而退縮。

