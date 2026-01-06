美智庫：中國侵台經濟損失恐高達10兆美元

中國國家主席、中國共產黨總書記習近平。(維基共享)

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）近日發布最新研究報告，從「小規模衝突」與「全面戰爭」兩種情境，推演中國若對台動武所需付出的代價。





報告警告，一旦北京選擇武力犯台，不僅將承受嚴重軍事損失，也可能引爆前所未見的經濟衝擊與國際孤立，極端情況下，共軍傷亡恐超過 10 萬人，甚至引發軍方內部動盪。





在經濟層面，報告指出，即便僅爆發小規模衝突，也足以重挫中國出口與金融市場。外資恐加速撤離中國，供應鏈轉移，電子與高科技產業面臨斷鏈風險；股、債市劇烈震盪，資本外流恐導致人民幣大幅貶值。

若戰事升級為全面戰爭，美中可能相互實施貿易禁運，美國及其盟友將對中國金融體系、高層菁英及關鍵產業祭出嚴厲制裁，並限制能源、原物料與先進設備出口。





相關研究指出，即使在相對保守的假設下，中國因侵台所承擔的經濟損失，恐高達數兆美元。美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）曾估計，有限升級情境下的成本約為 2 兆至 3 兆美元；而彭博（Bloomberg）進一步分析則認為，整體經濟衝擊規模可能接近 10 兆美元，對中國經濟結構與長期發展造成毀滅性影響，甚至倒退數十年。





在軍事方面，報告評估，中國若全面侵台，將面臨高風險的兩棲登陸作戰，補給線易遭台美聯手切斷，最終可能導致共軍 10 萬人以上傷亡，並耗盡導彈與關鍵軍事庫存，削弱整體防衛能力。





報告結論認為，中國仍可能因誤判情勢而貿然動武，國際社會必須展現足夠嚇阻決心，讓北京清楚理解侵台將付出難以承受的經濟、軍事與政治代價。