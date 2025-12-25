美智庫：台應採「豪豬戰略」 準備島嶼持久戰

國防部青年日報在耶誕前夕發布應景動畫，畫面中驚見「耶誕老人」拉著麋鹿雪橇伴飛戰機；此外，國防部也配合北美防空司令部（NORAD）每年的傳統，利用雷達系統「追蹤耶誕老人」，並指出耶誕老人已於24日晚間10點41分通過台灣上空。

雖然充滿歡樂耶誕氣氛，但台灣周邊海空域卻暗藏危機。國防部副部長徐斯儉示警，今年中共機艦侵擾的頻率大幅增加。

國防部副部長徐斯儉說：「機艦進入我們應變區的數字，是前兩年平均數字的兩倍，更證明了我們需要趕快建設我們的國防。」

除了應對當前威脅，路透社引述五角大廈文件指出，中共預計在2027年具備攻台能力，甚至擁有攻擊印太地區及第一島鏈所有美軍基地的實力。對此，美國保守派智庫「傳統基金會」發布報告建議，台灣應建立具有嚇阻力的部隊，採取「豪豬戰略」，包括發展長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合式防空、飛彈防禦及反裝甲能力，必要時拖延共軍，為持久的島嶼防衛戰做準備，直到盟軍支援抵達。

國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說：「精準彈藥還有就是無人的航空器、無人的自殺艇等等的，所構成的一個防衛圈，如此可以讓台灣以更低的成本，來達到自我防衛，這些都是很重要的一個概念。」

該智庫報告也建議美方，在盟友夥伴之中，應將台灣列為軍售優先對象，協助升級武器系統，並擴大「美台在台共同生產」軍備。專家分析，傳統基金會的意見，對美國共和黨政策極具影響力。

美智庫建議台採「豪豬戰略」。（圖／TVBS）

淡江戰略所副教授林穎佑說：「美國的傳統基金會，他基本上他過去的很多報告，後來我們都有看到，具體的落實在川普他發行的一些，相關的一些國家安全文件裡面。如果我們能夠跟美國的廠商，進行更多的合作的話，或許這也是台美雙方，在軍事合作上的突破。」

面對中共日益升高的威脅，透過不對稱戰力嚇阻侵擾意圖，並落實國防自主及推動美台廠商合作生產，將是未來台灣防衛的重中之重。

