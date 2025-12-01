美智庫「台灣有事」兵推！日本即便中立 死傷也恐達4,662人

美國智庫戰略國際問題研究所（CSIS）兵推顯示，日本首相高市早苗過去提及的「台灣有事」言論恐將對日本帶來千人死傷。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

美國智庫戰略國際問題研究所（CSIS）今年 7 月發布的模擬結果顯示，台海爆發衝突時，即便日本選擇中立、僅開放基地供美軍使用，也可能因中國攻擊美軍設施而遭波及。模擬中最嚴重的情況，死傷人數可能高達 4,662 人。研究指出，若北京對台動武，「海上封鎖」將不再只是戲劇情節，而可能成為現實威脅。

CSIS 進行了 26 輪兵棋推演，模擬中國以封鎖方式切斷台灣能源供應的情境。結果顯示，台灣天然氣僅能維持約 10 天，煤炭與石油也會在數週至數十週內耗盡；若美國及早介入，部分海上補給仍可能維持。研究同時警告，一旦中國封鎖海域，美中發生軍事衝突的可能性極高，美國可能派遣護航艦隊前往台灣，或中國搶先行動以壓制美軍部署。

隸屬美國海軍第七艦隊的「紐奧良號」兩棲船塢登陸艦。(示意圖) 圖：翻攝自 X @DefenceScope

CSIS 資深顧問坎西安（Mark Cancian）指出，日本即便中立，仍可能在衝突中遭受嚴重損害，「美國在對中衝突中需要日本支援，因為許多美軍部署在日本，封鎖期間補給船也依賴日本港口作為轉運。」他強調，日本支援美國的必要性在於兩點：若台灣被中國統一，日本可能成為下一個目標；若日本拒絕協助，美國可能撤回對日安全承諾。

這一研究也引起日本地方與中央政府對防衛策略的討論。官房長官木原稔指出，「我國周邊安全環境已達戰後最嚴峻與複雜，加強西南地區防衛部署與演訓是當務之急。」

日本前防衛大臣、現官房長官木原稔。 圖：翻攝「臉書」木原みのる(木原稔)粉絲專頁

然而，沖繩知事玉城丹尼對基地強化表示憂心，認為這可能讓沖繩成為攻擊目標，「沖繩絕不能再成為戰場。」他批評首相高市早苗及防衛大臣小泉進次郎的導彈部隊部署計畫過於急促，「顯示中央對地方狀況理解不足，也容易引起誤解。」

此外，近期一部描述台海衝突的戲劇《零日攻擊》也引發關注。劇中中國以偵察機墜海為由，逐步進駐周邊海域並圍堵台灣，被認為與現實可能發展相近。事實上，自 2022 年裴洛西訪台後，中國解放軍就曾進行實彈演習，全面包圍台灣並發射多枚彈道飛彈，類似封鎖行動的預演。

