美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版的內容偏離大國競爭的敘事，也透露出川普政府內部對中國抱持不同觀點。

川普政府日前公布美國總統川普第二任期的國家安全戰略，不過原本預計11月公布的內容卻等到12月才公布；美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員萊斯納（Rebecca Lissner）也點出，川普政府選在周四晚間公布相關內容，顯然不希望新版的國家安全戰略獲得太多關注。

廣告 廣告

萊斯納指出，第一任川普政府在2017年公布國家安全戰略，川普為此發表談話，拜登政府於2022年公布國家安全戰略，時任白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也為此發表談話，但這任川普政府卻沒有這麼做，

萊斯納表示，基於這任川普政府草擬政策的方法，她不認為新版的國家安全戰略能約束或預測川普政府的外交政策。

外交關係協會會長傅洛曼（Michael Froman）也點出，新版國家安全戰略用很不同的方法處理中國議題，雖然內容點出不少來自中國的挑戰，包括中國的補貼問題，以及智慧財產權竊盜等，卻不直接說是中國；傅洛曼表示，這讓新版國家戰略降低對中國關注，而是聚焦廣泛經濟的問題。

萊斯納也說，新版國家安全戰略與川普第一任總統任期的方向有很大的不同，尤其2017年公布的國家戰略以美國與中國、俄羅斯的大國競爭作為美國外交政策的指導原則，但新版的安全戰略缺少這樣的戰略清晰。

萊斯納說，與其陳述大國競爭，新版安全戰略更聚焦華府與北京之間互惠互利的經濟關係，作為美國對中政策的目標。

美國智庫大西洋理事會史考克羅戰略安全中心總監克羅寧（Matthew Kroenig）則說，新版安全戰略針對印太地區提到，美國應與盟友和夥伴合作經濟政策來確保供應鏈，也指出，美國與正式條約盟國組成超過全球一半的GDP，象徵美國與盟友站在一起更強大，但克羅寧也點出，另外一段句子又提到，如果美國能與中國建立正確的貿易關係，可以在2030年達到40兆美元的經濟規模。

克羅寧說，這顯示新版安全戰略在很多部分是由不同人員撰寫，部分人員視中國為美國的機會，部分人員則視中國是美國的威脅；克羅寧認為說，這是存於川普政府政策中的緊張關係。

更多世界日報報導

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生