美智庫「榮鼎集團」看衰大陸經濟成長 估今年GDP僅2.5%至3%之間

美國經濟智庫「榮鼎集團」看衰中國大陸經濟成長，認為今年可能只有2.5%到3%之間，而明年甚至有落到1%的可能。

美國智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）推估，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國大陸今年經濟成長率只有在2.5%到3%之間，約為大陸官方預估數據的一半。（葉柏毅報導）

榮鼎集團在報告中直言，歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續10個季度面臨持續通縮的情況下，實質GDP還能保持紀錄性的5%成長，他們甚至懷疑「中國可能是第一個」。

報告指出，中國大陸預料在明年3月的全國人大會議上宣佈，實現2026全年「5%」的經濟成長目標，同時也將公佈下一個5年規劃，也就是「十五五規劃」，預料中方將會指出，儘管面臨美國的關稅戰以及疲軟的國內需求，但出口仍然強勁。然而，榮鼎集團指出，中國宣稱的5%成長，並沒有計入約5000億美元的損失，中國國家統計局對相關的詢問，也不予回應。

榮鼎集團不僅在報告中指出，中國大陸今年的經濟成長率，可能只會在2.5%到3%之間；它們也估計，2026年中國大陸的經濟成長率，甚至可能只會在1%到2.5%之間，遠低於國際貨幣基金（IMF）預期的4.5%。