美智庫：烏俄戰爭近4年 傷亡將破200萬人

記者廖子杰／綜合報導

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭引發的戰爭，即將屆滿4週年。根據美國智庫最新報告，包含陣亡、受傷及失蹤人員在內，雙方軍事人員傷亡估計在春季突破200萬人。

美智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）28日公布報告指出，截至2025年12月，烏軍傷亡總數介於50萬至60萬人，其中10萬至14萬人陣亡；俄軍損失更為慘烈，估計傷亡總數120萬人，其中多達32萬5000人陣亡。

CSIS表示，兩軍傷亡合計逼近180萬人，隨著戰事僵持，今年春季可能來到200萬人。除軍事人員外，這場戰事也造成平民重大傷亡。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）資料顯示，2025年有超過2500名烏國民眾喪生、逾1萬2000人受傷；自2022年以來，烏方平民死亡人數接近1萬5000人，由於部分地區統計困難，實際人數可能遠高於此。

在戰況方面，烏國新任國防部長費多羅夫27日證實，俄軍近日在該國中部克羅皮夫尼茨基地區，運用「星鏈」（Starlink）衛星網路服務操控「見證者」無人機發動攻擊。面對這種利用商業網路的新型態襲擊方式，基輔當局必須加快應變速度，提前預警與回應潛在威脅，確保部隊、民眾以及關鍵基礎設施安全。

烏俄戰爭即將屆滿4年，雙方傷亡無數，戰事卻仍僵持。圖為遭俄軍空襲後的烏國東南部城市札波羅熱。（達志影像／美聯社）