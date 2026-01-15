美暫停「75國公民」申請移民簽證 防止依賴公共福利

美暫停75國公民申請移民簽證，防依賴公共補助。圖為華府飄揚的美國國旗。路透社



美國國務院週三（1/14）表示，將暫停受理來自75國的移民簽證申請，包括阿富汗、伊朗、俄羅斯與索馬利亞等國，因為這些國家的公民被認定在美居留期間可能必須依賴公共補助。

美聯社、路透社報導，美國國務院副發言人皮戈特（ Tommy Pigott）表示，受影響的申請者涵蓋拉丁美洲國家（包括巴西、哥倫比亞、烏拉圭）、東歐國家（如波士尼亞、阿爾巴尼亞）、南亞國家（巴基斯坦、孟加拉），以及來自非洲、中東、加勒比海等多國。

美國總統川普上任以來，大幅緊縮外國人入境標準。國務院去年11月已對40國公民實施入境禁令，如今進一步擴大，暫停75國公民申請移民簽證。

國務院在聲明中表示：「川普政府將終結那些企圖從美國人民身上榨取財富者濫用美國移民制度。國務院將暫停來自這75個國家的移民簽證程序，以重新評估移民審查作業，防止依賴福利與公共補助的外國人入境。」

這項暫停措施將自1月21日生效，並未涵蓋短期觀光或商務簽證等非移民簽證申請者。由於美國將於2026年主辦世足賽、2028年主辦奧運，未來一段時間，非移民簽證需求將大幅增加。

受影響的75國包括：

阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安地卡及巴布達、亞美尼亞、亞塞拜然、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、不丹、波士尼亞、巴西、緬甸、柬埔寨、喀麥隆、維德角、哥倫比亞、剛果、古巴、多米尼克、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、斐濟、甘比亞、喬治亞、迦納、格瑞那達、瓜地馬拉、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、象牙海岸、牙買加、約旦、哈薩克、科索沃、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬其頓、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、摩洛哥、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、俄羅斯、盧安達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、泰國、多哥、突尼西亞、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、葉門。

●也加強審核非移民簽證申請者

美聯社報導，美國國務院也向美國駐外大使館與領事館發出電文，下令也應「完整審核與篩查」非移民簽證申請者，以判定他們是否可能在美國申請公共福利。

該電文提及：「在美國境內揭露大規模公共福利詐欺後，川普政府正全力聚焦消除並防止公共福利計畫中的詐欺行為。」這封電文於週一發出，特別針對大多數非移民簽證申請案件。

美聯社取得的電文副本顯示，電文敦促領事官員務必確保申請赴美的外國人「已被完整審核與篩查」，以確認他們不會依賴公共服務。

電文多次強調，申請人必須自行證明不會在美國申請公共補助；若領事官員懷疑申請人可能申請補助，應要求對方提供財力證明。

