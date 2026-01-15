美暫停75國家公民移民簽證批准

記者丘學陞／綜合報導

美國「福斯新聞」（Fox News）14日報導，美國將暫停75個國家的移民簽證審核，聲稱係藉此降低這些國家移民對美國公共福利系統的依賴，凸顯川普政府對移民議題的強硬態度。

報導指出，美國政府將於21日起，無限期暫停75個國家的移民簽證，其中包含俄羅斯、伊朗，還有非洲、中亞、加勒比海等地的第三世界國家，甚至埃及、泰國等與美國關係較佳的國家也被列入其中。美國務院副發言人皮戈特強調，此舉係為阻止那些「濫用移民制度，從美國人民搾取財富」的行為，在國務院完成評估，並推行新政策防止移民取用公共福利前，將持續停止清單內國家的移民審查。

廣告 廣告

報導還說，川普政府於去年11月推行新移民政策，將評估申請人年齡、健康狀況、英文能力、甚至醫療需求等，視情況審核移民申請，如今則進一步擴大以國家為資格，不過如觀光、商務等簽證類型並未受此政策影響。

美國宣布暫停75國移民申請，聲稱係藉此防止公共福利遭濫用。圖為美國公民資格與移民服務處。（達志影像／美聯社資料照片）