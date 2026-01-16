美暫停75國永居簽證 泰方要求說明標準

根據台泰時報報導，美國宣布自1月21日起，暫停包含泰國在內共75國的永久居留簽證受理作業，引發關注。泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）15日與美國駐泰國使館臨時代辦康尼克（Elizabeth J. Konick）會晤，要求美方進一步說明政策依據與適用標準。

希哈薩表示，泰方關切該措施未清楚說明評估標準，且將不同背景與情況的國家一併納入，恐引發外界誤解，並對泰美長期夥伴與同盟關係釋出錯誤訊號。

他指出，目前約有32萬泰國公民居住在美國，長期在經濟、投資與就業創造等層面對美國社會作出貢獻，相關政策變動不應忽略此一現實。

希哈薩強調，泰國並非反對美國調整移民政策，而是希望清楚了解決策依據與未來方向，以利向民眾與相關人士說明。他並請求美方釐清，是否有具體條件或指標，作為解除或重新評估暫停措施的依據。

對此，康尼克回應表示，美方理解泰國的關切，並說明該措施僅適用於永久居留簽證，旅遊、商務、政府交流及學生等臨時簽證仍照常受理。她指出，此舉主要目的在於減輕美國社會福利體系負擔，並非針對特定國家。

康尼克也表示，將把泰方提出的疑問與意見轉達美國國務院，並在取得進一步資訊後，儘速向泰國說明。