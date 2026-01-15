美暫緩對伊朗動武 「林肯號」赴中東待命

記者潘紀加／綜合報導

原本外界盛傳美國將在14日深夜對伊朗用兵，但在行動前一刻，美國總統川普親自介入喊停，原本進入戰備狀態的美軍戰機也已奉命返回基地。不過，五角大廈已下令「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群自南海趕赴中東，加強肆應伊朗潛在攻擊威脅與中東局勢變化。

改口降溫 仍保留軍事選項

《紐約時報》報導，川普14日晚間在白宮橢圓形辦公室發表談話，表示獲得可靠來源保證，確認伊朗政權已停止殺戮抗議民眾，目前也沒有處決計畫。由於川普一改13日譴責伊朗鎮壓暴行、揚言採取強硬反制的立場，外界推測德黑蘭當局已循外交途徑接觸，尋求緩解壓力；但匿名官員強調，美方仍保留軍事介入選項，將密切關注德黑蘭當局具體作為。

釋和緩訊號 不排除戰略欺敵

不過，伊朗當局14日曾警告，若遭攻擊將對鄰國境內美軍基地發動報復攻擊，因此五角大廈已下令在南海巡弋的「林肯號」航艦打擊群，開赴美國中央司令部（CENTCOM）轄區，搭配目前部署在當地的「羅斯福號」（DDG 80）、「米契爾號」（DDG 57）和「麥克佛爾號」（DDG 74）等3艘神盾驅逐艦，提升防衛與投射能量。美英兩國也於14日晚間預防性撤離駐卡達烏岱德空軍基地部分人員。

《紐時》分析，由於伊朗政府已切斷全國網路與通訊，外界難以判斷該國現況；但川普2025年6月曾在發表和緩談話後，下令空襲伊朗，因此不排除有意降低伊朗防備，為潛在軍事行動鋪路。

伊朗高層匯巨資出境 美追查金流

值得注意的是，近日有消息傳出伊朗政府高層陸續匯出近15億美元（約新臺幣476億元）巨資，美財政部長貝森特也宣示，無論金流是透過銀行系統或是數位資產轉移，美方定會全力追查，「他們別想長期持有這些不法資產」。日前也有情報指出，俄國貨機頻繁降落德黑蘭，正將大批黃金從伊朗秘密運出。

五角大廈下令「林肯號」航艦趕赴中東，強化美軍部署戰力。（取自DVIDS網站）

伊朗已切斷全國網路，外界無從得知當地示威民眾現況。（達志影像／美聯社資料照片）