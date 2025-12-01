美暴風雪來襲 感恩節收假1900航班取消 衝擊買氣

圖／達志影像美聯社

美國冬季暴風雪報到，就在感恩節收假日，大雪從五大湖區的俄亥俄州橫掃，穿越賓州直達紐約州，芝加哥國際機場積雪達22公分，超過1千3百航班延誤；週六全美近1千9百架次被取消，芝加哥就佔了1千1百架次。大雪多少衝擊感恩節買氣，預估今年感恩節購物季，消費人數較去年下滑1千萬人。沃爾瑪電商平台，希望擊敗亞馬遜，奪下「最快出貨」頭銜， 新的物流中 心，從下單到出貨只要30分鐘，省時也省成本。

美國感恩節假期剛結束，冬季暴風雪就來報到，大雪從五大湖區的俄亥俄州橫掃，穿越賓州直達紐約州，伴隨大湖效應使氣溫更低，風力也更強。芝加哥國際機場積雪達22公分，影響航班起降，超過1千3百航班延誤；週六全美近1千9百架次被取消，芝加哥就佔了1千1百架次。大批收假回家的旅客受困機場。

候機乘客：「我們班機被延遲，已經晚了好幾個小時，我們要搭的另一架班機，也延遲30分鐘到1小時。」

愛荷華州發生多起轎車打滑意外；週六晚間，愛荷華「狄蒙國際機場」，結冰導致降落班機滑出跑道而關閉，直到周日下午才重開。前車之鑑，伊利諾州機場嚴陣以待，鏟雪車隊早早開始進行演練，一旦降大雪就出動。

鏟雪車隊指揮 Shawn McCormick：「我們的目標是30分鐘或之內清理完畢，好讓跑道開放起降，然後再關閉另一個跑道清理，我們要讓機場在任何情況下都能運作。」

預計新風暴系統將在2日擴散到東岸地區，為賓州、緬因州以及東南部帶來暴雨。

美國商家期待的年終購物季，也因暴風雪攪局，民眾出門意願下降，多少衝擊買氣。

美國店家：「我每10分鐘就看一次氣象APP。安全是最重要的，雖然這關乎我們的生計，但我們也關心社區民眾的生活。」

預估今年感恩節到Cyber Monday線上線下消費人數為1.87億，較去年下滑1千萬人。

紐約消費者：「這是第一次在黑色星期五放假，所以想趁機撿便宜，我通常不願意在黑色星期五出門購物，因為人太多了，但現在這裡都沒人。」

關稅、通膨和能源價格上漲，都是消費者縮手的原因。

財經記者 Roben Farzad：「高通膨讓民眾支出的餘裕變得很少，衝擊外出消費和買氣炸鍋這樣的奢侈家電。」

感恩節假期也是大型零售業的戰場，沃爾瑪電商平台磨拳擦掌，要與亞馬遜一較高下，搶奪「最快出貨」的頭銜。沃爾瑪近幾年打造新一代「沃爾瑪物流中心」，讓廠商先把貨送到物流中心存放，顧客一下單就直接出貨，就像自動販賣機一樣。

沃爾瑪供應鏈營運副總裁 Barat Smith ：「這占地150萬平方英尺，超大建築，這個物流中心講求的是速度，我們的目標是盡快送到府，顧客點擊下單，從網路到貨車之間，只需要30分鐘。」

沃爾瑪共有4座新物流中心，出貨速度是舊物流中心的兩倍，原本揀貨的12個步驟，現在簡化到5個。沃爾瑪不諱言，他們的目標就是打敗亞馬遜。

沃爾瑪電子商務總監 Dave Guggina：「在談到速度這方面，如果我們讓顧客有很棒的體驗，就會吸引更多訂單，更多的訂單就增加商品密度，這讓我們能降低營運成本。是的，下一代的物流中心和我們在美國的4700家廠商，就是我們讓客戶買到好價錢的答案。」

沃爾瑪上一季業績亮眼，收益增加5.8%，電商收入成長27%。

CNN記者：「沃爾瑪說們已經準備好假期的訂單，這個位在賓州綠堡的物流中心，每天可以出貨10萬件，但問題是消費者還會花那麼多錢嗎？關稅、高通膨還有其他經濟問題。」

今年年終購物季期間，估計一天可以送出10萬筆訂單商品。另外，沃爾瑪也改善了包裝問題，依訂單客製化紙箱大小，避免浪費。

沃爾瑪供應鏈營運副總裁 Barat Smith ：「這台機器會測量訂單貨物的尺寸，客製化做出相容的包裝箱。」

過去幾年，沃爾瑪主要客群是中等收入到高收入消費者，在關稅和通膨壓力下，新一代物流中心能省去更多人力成本，提供消費者更實惠的價格。

