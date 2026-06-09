美更新中國軍事企業名單 百度、比亞迪全上榜

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美國國防部近日更新中國軍事企業名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中國企業納入名單。（圖／翻攝自pexels）





美國國防部近日更新「中國軍事企業名單」（Chinese Military Companies List），將阿里巴巴、百度、比亞迪（BYD）、蔚來汽車（NIO）、宇樹科技（Unitree）、藥明康德等多家中國企業納入名單，引發市場關注。

美方指涉軍民融合

根據《路透社》報導，美國國防部8日公布最新名單，認定部分中國企業與中國軍方存在直接或間接聯繫，或透過中國推動的「軍民融合」政策協助軍事現代化發展，因此被列入中國軍事企業名單。國防部表示，該名單是依據《2021財年國防授權法》（National Defense Authorization Act）第1260H條規定編製。

多家科技龍頭遭納入名單

國防部在新聞稿中指出，經調查後，共有188家實體符合相關法定要求，被列入最新中國軍事企業名單。此次更新版本取代2025年初名單，涵蓋人工智慧、電動車、生技醫藥、機器人及半導體等產業。值得注意的是，國防部今年2月曾短暫公布新版名單後又撤回相關文件，如今才正式發布更新版本。

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名單中，阿里巴巴與百度為中國大型科技企業；比亞迪與蔚來為電動車製造商；宇樹科技近年因機器人產品受到市場關注；長江存儲（YMTC）、長鑫存儲（CXMT）等半導體企業也被納入名單。報導指出，被列入名單並不代表立即遭受制裁，也不會直接禁止企業在美國營運，但相關企業與中國軍方的關聯性將受到美方持續檢視。

中企反駁列名決定

針對遭列入名單，多家企業陸續出面回應，阿里巴巴表示，公司並非中國軍事企業，被列入名單不會對業務造成重大影響；蔚來則指出，預期相關措施不會對公司營運帶來重大衝擊。藥明康德也表示，公司既非中國軍事企業，也未從事任何軍事相關業務，認為將其列入名單並不恰當。中國外交部則批評美方做法具有歧視性，指美國以國家安全為由打壓中國企業，損害中國企業合法權益，並表示將採取必要措施維護中國企業正當權益。

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